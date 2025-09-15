Khách Việt đổi từ xe xăng sang VinFast VF 5: “Xe bốc, vợ con hết say xe, chi phí bằng 0”

Những năm trở lại đây, xu hướng bùng nổ ô tô điện đang dần trở nên đậm nét hơn tại Việt Nam. Từ chỗ là xe mua thêm để trải nghiệm, xe điện giờ đây là phương tiện di chuyển hàng ngày thay thế xe xăng, dầu truyền thống của nhiều khách phổ thông. Anh Tiến Dũng, chủ sở hữu chiếc VinFast VF 5 ở Hà Tĩnh là một trường hợp như thế.

Anh Dũng đã mua mẫu xe điện của VinFast vào đầu năm 2025. Trước VF 5, anh đã dùng mẫu Toyota Vios được vài năm để phục vụ công việc hàng ngày lẫn cho gia đình. Trước khi quyết định chi tiền cho một mẫu xe mới, anh đã cân nhắc nhiều yếu tố, về chi phí sử dụng, tính linh hoạt và trải nghiệm cho người thân đi cùng.

Anh Tiến Dũng (Hà Tĩnh) hiện tại sử dụng VF 5 là phương tiện chính thay cho xe xăng.

“Sau khi lái thử VF 5, tôi thấy thích vì xe êm, động cơ điện bốc và mượt hơn nhiều so với xe xăng tôi từng chạy. Điều quan trọng nữa là đi xe điện vợ con tôi không say xe”, anh Tiến Dũng cho biết.

Sau khi bán lại chiếc Vios, VF 5 giờ đây trở thành phương tiện di chuyển hàng ngày của anh Dũng. Một lợi ích dễ nhận thấy ngay là chi phí sử dụng tiết kiệm hơn nhiều so với xe xăng. Trước đây, mỗi tuần anh di chuyển khoảng 300 km và tốn khoảng 350.000 đồng hoặc hơn cho nhiên liệu. Với xe điện, con số này bằng 0 nhờ chính sách sạc miễn phí tới hết tháng 6/2027 của VinFast. Ngoài ra, theo vị chủ xe, việc sạc xe điện không hề bất tiện như một số người lầm tưởng.

“Để sạc điện cho VF 5 tôi thường đến trung tâm thương mại như Vincom. Cả nhà đến chơi, kết hợp ăn uống ở đó, khi xong việc thì pin xe đủ dùng hoặc đã đầy. Còn nếu di chuyển đến các khu vực xa, đi hành trình dài thì chỉ cần lên kế hoạch trước để chủ động”, anh Dũng chia sẻ.

Anh Dũng cũng cho rằng chiếc xe có khoang nội thất rộng rãi. Sau khoảng hơn nửa năm sử dụng VinFast VF 5, anh thấy hài lòng vì công năng trên xe phục vụ tốt nhu cầu.

Chia sẻ về quyết định chọn mua xe của VinFast trong khi thị trường đã có nhiều sản phẩm thuần điện khác, anh Dũng cho biết một lý do quan trọng là muốn ủng hộ hàng Việt. “Tôi là người Việt nên ưu tiên cho thương hiệu nội địa. Chưa kể các hãng khác đâu có hệ thống sạc lớn như VinFast, chính sách miễn phí sạc cũng không”, anh bộc bạch.

VinFast VF 5 ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4/2023. So với các đối thủ chạy xăng ở phân khúc A-SUV như Hyundai Venue, Toyota Raize, Kia Sonet…, nhiều khách hàng đánh giá, mẫu xe VinFast có chi phí lăn bánh thấp hơn nhờ ưu đãi 0% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Kết hợp với loạt chính sách ưu đãi hiện hành như giảm 4%, ưu đãi “Thu xăng – Đổi điện” 10 triệu đồng, quà tặng điểm VinClub theo chương trình “Vì thủ đô trong xanh/Vì TP.HCM xanh”, VF 5 đang là mẫu xe đáng mua bậc nhất trong phân khúc.

Minh chứng là tính đến hết tháng 8/2025, doanh số VF 5 đạt hơn 27.000 chiếc, là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc và thứ hai toàn thị trường Việt chỉ sau “người em” VF 3. Nhờ tính đa dụng và giá bán dễ tiếp cận, mẫu xe của VinFast hiện là lựa chọn lý tưởng của khách cá nhân lẫn người dùng xe vào mục đích kinh doanh dịch vụ.

Nguồn tin: arttimes.vn