Khách thuê phòng nghỉ tử vong trong tư thế treo cổ ở Lâm Đồng

Trước đó, khoảng 12h cùng ngày 3/11, nhân viên một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng thấy khách thuê phòng ở lâu không trả phòng nên tiến hành kiểm tra. Khi mở cửa, nhân viên nhà nghỉ phát hiện khách thuê phòng tử vong trong tư thế treo cổ nên đã báo cho cơ quan công an.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: B.H

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phan Thiết cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Lâm Đồng. Qua xác minh ban đầu nạn nhân là Đ.T.M.N (30 tuổi, trú phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng).

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV