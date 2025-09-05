Khách Tây gọi 1 món ăn Việt Nam là "viên ngọc ẩn", tiết lộ lý do khiến ẩm thực đường phố nơi đây thật sự nổi bật

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã được xem là một "điểm hẹn văn hoá" với du khách quốc tế. Không chỉ bởi sự đa dạng về món ăn, mà còn bởi cái cách mà từng hương vị gắn liền với đời sống thường ngày của người dân. Từ những quán ăn ven đường, những gánh hàng rong giản dị, cho đến những tô phở nghi ngút khói lúc sáng sớm - tất cả đều trở thành trải nghiệm khó quên đối với bất cứ ai từng đặt chân đến dải đất hình chữ S.

Với nhiều khách Tây, ẩm thực Việt không chỉ ngon mà còn cuốn hút ở sự mộc mạc, chân thật. Họ dễ dàng tìm thấy niềm vui trong một bát bún chả lề đường hay một ly cà phê sữa đá trên vỉa hè, hơn là những bữa ăn sang trọng trong nhà hàng cao cấp. Và trong hành trình khám phá ấy, có một món ăn tưởng chừng quá đỗi quen thuộc với người Việt nhưng lại khiến một TikToker nước ngoài phải thốt lên đầy phấn khích - đó chính là bún riêu.

Anh chàng khách Tây này sở hữu kênh TikTok @phnaticc4, vốn nổi tiếng với những video trải nghiệm ẩm thực Việt dưới góc nhìn của người ngoại quốc. Trong một clip mới đăng tải, khi ghé vào một quán nhỏ ở Đà Nẵng, anh đã gọi bún riêu là một "viên ngọc ẩn" - lời khen khiến nhiều cư dân mạng thích thú.

Theo lời chia sẻ của anh bạn nước ngoài, bún riêu không chỉ là món ăn bình dân mà còn là nét truyền thống lâu đời của ẩm thực Việt. Nước dùng được nấu từ cua đồng, vừa thanh vừa ngọt, ăn kèm với giò, thêm chút rau sống tươi mát - tất cả hoà quyện tạo nên một hương vị khiến anh phải bật thốt: "Wow, nó rất ngon".

Điều đặc biệt khiến anh ấn tượng không chỉ nằm ở tô bún riêu nóng hổi, mà còn ở khung cảnh xung quanh: "Chỉ có người dân địa phương ngồi ăn, không có khách du lịch nào cả, và đó chính xác là điều khiến ẩm thực đường phố Việt Nam trở nên đặc biệt". Đó là sự chân thực, không màu mè, nơi du khách có thể chạm đến cái hồn của văn hoá ẩm thực qua từng bữa ăn đời thường.

Không dừng lại ở đó, anh còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự phong phú của ẩm thực Việt: "Tôi thích cách ở Việt Nam, mỗi ngóc ngách, mỗi thành phố, mỗi vùng đều có những đặc sản độc đáo của mình. Từ những người bán hàng rong đến những con hẻm, mỗi món ăn ở đây đều có thể viết nên một câu chuyện".

Quả thật, với người Việt, bún riêu có thể chỉ là món ăn quen thuộc trong những buổi trưa hè oi ả hay gánh hàng rong đầu ngõ. Nhưng trong mắt bạn bè quốc tế, đó lại là một trải nghiệm độc đáo, một "viên ngọc ẩn" nằm giữa kho tàng ẩm thực phong phú của Việt Nam. Và chính những điều giản dị ấy đã làm nên sức hút bền bỉ, để ẩm thực đường phố Việt luôn được nhắc đến với tất cả sự trầm trồ và say mê.

(Nguồn: TikTok @phnaticc4)

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn