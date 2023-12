Khách hàng “tố” Công ty Bảo hiểm BSH đang “lập lờ đánh lận con đen”?

Vụ TNGT xảy ra từ ngày 16/8/2023, ông Phạm Văn Dũng đã gọi điện thoại cho bên Bảo hiểm BSH thông báo sự việc, đồng thời ở lại bảo vệ hiện trường để chờ cán bộ bảo hiểm đến xử lý nhưng suốt thời gian dài vẫn chưa được giải quyết kịp thời, thấu đáo

Sau nhiều lần trì hoãn, tìm cách “né tránh” và có dấu hiệu "phủi" trách nhiệm liên quan đến vấn đề bồi thường cho khách hàng được Diễn đàn Doanh nghiệp liên tục phản ánh trước đó, vào ngày 28/11 vừa qua, công ty này đã có văn bản số 453/TB-GĐBT gửi ông Phạm Văn Dũng về việc giải quyết bồi thường tổn thất của xe 37A-991.58 là sẽ giảm trừ 50% số tiền bồi thường.

Như vậy, với phương án tính toán bồi thường mà công ty này đưa ra, khách hàng là ông Phạm Văn Dũng bị khấu trừ và chỉ được nhận số tiền bồi thường cuối cùng là 159 triệu đồng, mức chênh lệch quá lớn so với hợp đồng tham gia bảo hiểm ban đầu là 550 triệu đồng.

Theo đó, nội dung văn bản số 453 nêu rõ: Ngày 16/8/2023, BSH Nghệ An nhận được thông báo khiếu nại của ông Phạm Văn Dũng thông báo qua số điện thoại hotline về vụ tai nạn xe ô tô mang BKS 37A-991.58 đâm va với ụ bê tông, dẫn đến lật xe tại tuyến đường N5 thuộc địa phận xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người.

Sau khi xảy ra TNGT, đơn vị bảo hiểm này xác định xe ô tô của ông Dũng bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại trên 550 triệu đồng. Còn về người thì dựa theo tường trình của nhân chứng đi cùng trên xe là ông Ngô Văn Mạnh, thể hiện rằng thời điểm tai nạn, trên xe có 6 người, bao gồm 5 người lớn và 1 trẻ em; sau khi xảy ra TNGT có người bị thương được đưa đi cơ sở y tế để kiểm tra, cứu chữa.

Liên quan đến vấn đề Công ty Bảo hiểm BSH Nghệ An thông báo giải quyết bồi thường tổn thất xe, ông Phạm Văn Dũng bày tỏ sự không hài lòng, bức xúc nói: Công ty bảo hiểm đưa ra lý do, bắt bẻ tôi vì khai báo không trung thực khi nói số lượng người trên xe, trong khi đó thì tôi thấy vấn đề này không liên quan, ảnh hưởng gì đến việc giải quyết bồi thường thiệt hại xe sau khi xảy ra TNGT.

Ông Phạm Văn Dũng phản ánh, không biết họ căn cứ lời khai của ông Mạnh nào đó nói trên xe có 5 người lớn và 1 trẻ em nhưng thực tế tại cơ quan Công an huyện Đô Lương, ông Ngô Văn Mạnh (SN 1/8/2005, số CCCD 040205019475) đi cùng tôi trên xe khai báo giống hệt với lời khai của tôi là chỉ có 2 người.

“Không những vậy, họ còn làm thay cơ quan chức năng khi chỉ căn cứ vào lời khai của người ngồi trên xe mà đã tự xác định xe tôi là kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách mặc dù xe tôi mua là xe gia đình, biển trắng, không đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải gì cả”, ông Dũng khẳng định.

Cũng theo ông Dũng thông tin, kể từ khi xảy ra TNGT, Công ty Bảo hiểm BSH Nghệ An liên tục tìm cách kéo dài thời gian giải quyết bồi thường hòng né tránh, “phủi” trách nhiệm với khách hàng.

“Sau khi xảy ra TNGT, tôi bị cơ quan Công an huyện Đô Lương ra quyết định tước quyền sử dụng GPLX 3 tháng và xử phạt 11 triệu đồng do có hành vi không chú ý quan sát gây TNGT. Thông tin xử phạt thì tôi cũng đã nộp đầy đủ cho bên bảo hiểm”, ông Dũng cho biết.

Đáng quan tâm, trong hợp đồng bảo hiểm giữa ông Phạm Văn Dũng và Công ty Bảo hiểm BSH Nghệ An đã ký kết, tại mục tại mục 2, Điều 7 chỉ thể hiện rằng: Bên B (tức Công ty Bảo hiểm BSH Nghệ An) có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và không kéo dài quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

Trong khi đó lại không nêu rõ đầy đủ nội dung theo điểm 2.3 Khoản 2 Điều 4 quy định về thời hạn giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng của BSH theo “Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới” quy định ban hành theo quyết định số: 2758/2018/QĐ-BSH-QLNV I ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Tổng giám đốc Tổng Công ty CP bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội, cụ thể là:

“2.3. Giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ, hợp lệ; không quá 30 ngày trong trường hợp BSH phải tiến hành xác minh hồ sơ. Trong trường hợp BSH không đủ thẩm quyền để xác minh các yếu tố trong hồ sơ thì hồ sơ bồi thường được coi là đầy đủ và hợp lệ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Sau 90 ngày kể từ ngày BSH có văn bản đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành xác minh mà chưa có kết quả xác minh thì BSH chủ động tiến hành xác minh, xem xét giải quyết bồi thường trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được”.

Do vậy, ông Phạm Văn Dũng cho rằng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, đơn vị bảo hiểm đã cố tình “lấp liếm” các điều khoản trong bảo hiểm nhằm kéo dài thời gian giải quyết bồi thường, gây bức xúc và khiến cho khách hàng phải chấp nhận phương án mà bảo hiểm đưa ra.

