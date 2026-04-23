Giải cứu du khách nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh

Trước đó, khoảng 08 giờ 33 phút ngày 22/4, Trung tâm thông tin chỉ huy tiếp nhận tin báo về sự cố xảy ra tại các lô 05, 07, 09 đường An Thượng 3, phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Theo đó, một người đàn ông nước ngoài trong quá trình sinh hoạt bị té ngã, mắc kẹt bên trong phòng vệ sinh và không thể tự di chuyển ra ngoài.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn.

Huy động lực lượng đưa du khách nặng gần 300kg ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Quá trình tiếp cận gặp nhiều khó khăn do không gian phòng vệ sinh chật hẹp, trong khi nạn nhân có thể trạng lớn, việc di chuyển theo phương thức thông thường không khả thi. Lực lượng chức năng đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, đồng thời tính toán phương án phù hợp nhằm đảm bảo an toàn trong suốt quá trình cứu hộ.

Các lực lượng cũng phối hợp với Công an phường và nhân viên y tế để theo dõi tình trạng sức khỏe của nạn nhân, tránh phát sinh rủi ro trong quá trình di chuyển.

Sau gần 3 giờ triển khai, đến khoảng 11 giờ 10 phút cùng ngày, nạn nhân được đưa ra khỏi vị trí mắc kẹt và chuyển cho lực lượng y tế tiếp tục chăm sóc.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Sherman Allen Graham (SN 1961, quốc tịch Mỹ), cao khoảng 1,80m, nặng gần 300kg.

