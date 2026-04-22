Vừa mãn hạn tù, ca sĩ lô tô bị bắt vì giật điện thoại du khách nước ngoài

Ngày 21-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ một nam ca sĩ lô tô sau khi đối tượng giật điện thoại của một du khách trên địa bàn.

Nghi phạm là Phạm Minh Khoa (SN 1988; trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), bị bắt để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Phạm Minh Khoa tại cơ quan công an

Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19-4, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo từ Công an phường An Hải về vụ cướp giật xảy ra lúc 3 giờ cùng ngày tại khu vực ngã ba Tô Hiến Thành – Nguyễn Công Trứ.

Nạn nhân là anh Shulha Dmytro (quốc tịch Ukraine) bị một đối tượng đi xe máy áp sát, giật điện thoại rồi tẩu thoát. Tài sản bị chiếm đoạt là điện thoại Samsung A25 trị giá hơn 6 triệu đồng, được nạn nhân cầm trên tay khi đi bộ qua đường.

Xác định vụ việc có tính chất manh động, nạn nhân là người nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động nhiều tổ công tác phối hợp Công an các phường liên quan triển khai truy xét nóng. Các mũi trinh sát tập trung rà soát địa bàn, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, đặc biệt là những người có tiền án, tiền sự.

Chỉ sau thời gian ngắn, đến trưa 20-4, lực lượng chức năng xác định Phạm Minh Khoa là nghi phạm gây án. Khoa có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4-2025.

Đến 7 giờ ngày 21-4, công an phát hiện Khoa đang lẩn trốn tại đoàn lô tô lưu động Hoàng Hồng Ân trên đường Hoàng Sa nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận mình là ca sĩ lô tô tại đoàn lô tô lưu động nêu trên. Tối 18-4, sau khi biểu diễn, Khoa đã mượn xe máy của đồng nghiệp đi tìm “con mồi”. Rạng sáng hôm sau, phát hiện nạn nhân đang cầm điện thoại, Khoa áp sát từ phía sau để giật tài sản rồi bỏ trốn.

Sau khi gây án, đối tượng quay lại nơi ở, trả xe và đăng bán điện thoại trên mạng xã hội, thu 1,6 triệu đồng để tiêu xài. Tang vật thu giữ gồm điện thoại Samsung A25 và xe máy Attila.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, hoàn tất thủ tục khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người Lao Động