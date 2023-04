Khắc phục một số nhà ở chưa hoàn thiện, bị tốc mái do lốc xoáy

Trong tỉnh

Liên tiếp những ngày qua, trên địa bàn huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, tỉnh Nghệ An xảy ra hiện tượng gió kèm lốc giật mạnh, các hiện tượng thời tiết cực đoan làm hư hại một số nhà người dân, trong đó có nhà ở cho người nghèo do Công an tỉnh hỗ trợ chưa được lắp ghép hoàn thiện. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng khảo sát đánh giá nguyên nhân, có phương án khắc phục để bàn giao theo đúng tiến độ.