Kêu gọi 20 người liên quan trong vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc" ra trình diện

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án "Tổ chức đánh bạc; đánh bạc" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BCA ngày 17/1/2022 của Bộ Công an Quy định về công tác truy tìm trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án, ngày 1/4/2025, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra các Quyết định truy tìm người (có danh sách Quyết định kèm theo) đối với các đối tượng bị nghi thực hiện tội phạm chưa biết ở đâu.

Các đối tượng truy tìm của Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT Bộ Công an kêu gọi các cá nhân trên ra trình diện, hợp tác với Cơ quan ANĐT Bộ Công an, làm rõ các nội dung có liên quan đến vụ án để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật (địa chỉ liên hệ: Trực ban hình sự Cơ quan ANĐT Bộ Công an;số 10 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại 0993378599, gặp điều tra viên Lê Minh Khánh).

Danh sách 20 các đối tượng truy tìm

1.Nguyễn Thị Dung (SN 13/9/1980; CCCD/CMND/hộ chiếu 040180026233; địa chỉ cư trú phòng 2011, T10, khu đô thị Vinhome timecity 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

2.Vũ Thanh Tùng (SN 21/11/1981; CCCD/CMND/hộ chiếu 035081012882; địa chỉ cư trú số 7 ngách 200/15/16, đường Nguyễn Sơn, tổ 23, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội).

3.Nguyễn Thu Thủy (SN 13/9/1971; CCCD/CMND/hộ chiếu 001171048245; địa chỉ cư trú số 5 hẻm 515/3/2, đường Hoàng La Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

4. Nguyễn Thị Nguyên (SN 19/7/1979; CCCD/CMND/hộ chiếu 035179000496; địa chỉ cư trú tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

5. Nguyễn Thanh Hải (SN 6/5/1984; CCCD/CMND/hộ chiếu 027184012871; địa chỉ cư trú Tổ Tiền, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang).

6. Hồ Đồng Tháp (SN 23/4/1971; CCCD/CMND/hộ chiếu 001071000586; địa chỉ cư trú 46+46B Ngõ 113 phố Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

7. Lại Thị Chinh (SN 26/4/1963; CCCD/ CMND/hộ chiếu 001163033250; địa chỉ cư trú số 9, tổ 16, phường Nghĩa Đô, quận cầu Giấy, TP Hà Nội).

8. Nguyễn Minh Nguyệt (SN 9/2/1961; CCCD/CMND/hộ chiếu 001161005511; địa chỉ cư trú phòng 403, nhà 5 tầng, khu đô thị ngõ 28, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

9. Nguyễn Thị Thu Hà (SN 24/9/1976; CCCD/CMND, hộ chiếu 066176000072; địa chỉ cư trú 256/36/1 1A, Phan Huy ích, phường 12, quận Gò vấp, TP Hồ Chí Minh).

10. Nguyễn Bá Phúc (SN 24/10/1977; CCCD/ CMND/ hộ chiếu 022077002902; địa chỉ cư trú khu 4, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

11.Phạm Thị Nhung (SN 15/7/1970; CCCD/CMND/hộ chiếu 001170048977; địa chỉ cư trú Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

12. Lê Đức Linh (SN 25/1/1979); CCCD/CMND/hộ chiếu 040079000732; địa chỉ cư trú 914-Nơ 21, khu đô thị Pháp Vân-Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

13. Lê Văn Thành (SN 17/9/1987; CCCD/ CMND/hộ chiếu 001087036635; địa chỉ cư trú số 756, đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

14. Trần Thị Thu Thảo (SN 26/5/1986; CCCD/CMND/hộ chiếu 082186003762; địa chỉ cư trú số 233, đường 30/4, khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

15. Nguyễn Thị Hằng (SN 3/5/1971); CCCD/CMND/hộ chiếu 010171000044; địa chỉ cư trú số 1 A9, tập thể trường Nguyễn Ái Quốc, tổ 1C, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

16. Dương Thị Quế Anh (SN 20/10/1976; CCCD/CMND/hộ chiếu 00117600547; địa chỉ F414-E3, tập thể Vĩnh Hồ, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

17. Đặng Kỳ Phong (SN 25/4/1981); CCCD/CMND/ hộ chiếu 0010810013732; địa chỉ cư trú Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP Hà Nội).

18. Lê Thị Vân (SN 6/8/1979; CCCD/CMND/hộ chiếu 038179012363; địa chỉ số 46, hèm 28/37 Ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

19. Lê Thị Nga (SN 17/11/1968); CCCD/ CMND/hộ chiếu 001168002568; địa chỉ cư trú phòng 104, A3b, tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

20. Phí Đức Giang (SN 5/1/1974; CCCD/CMND/hộ chiếu 027074005799; địa chỉ cư trú CH 10A2 Tòa Nhà silver SeaTower 47 Ba Cu, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân