Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà nghỉ ở Đà Nẵng tổ chức đánh bạc

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thứ (58 tuổi), trú phường Hòa Khánh Nam, là chủ một nhà nghỉ về tội “Tổ chức đánh bạc”.