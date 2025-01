Câu lạc bộ Du lịch Báo chí Nghệ An mang “Tết ấm về bản” tại huyện biên giới Kỳ Sơn

Quang cảnh chương trình tại Trường PTDTBT Tiểu học Huồi Tụ 1

Tham dự chương trình có ông Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn; ông Phạm Văn Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn; đại diện lãnh đạo xã Huồi Tụ, cán bộ giáo viên và toàn thể học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Huồi Tụ 1 cùng các mạnh thường quân, nhà tài trợ ủng hộ chương trình.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Hữu Bắc - Chủ nhiệm câu lạc bộ Du lịch Báo chí Nghệ An cho biết: “Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của các phóng viên, nhà báo, doanh nghiệp thuộc CLB, phát huy tinh thần tương thân tương ái, khuyến học khuyến tài hướng về học sinh của vùng đặc biệt khó khăn, đảm bảo an sinh, động viên con trẻ học tập tốt nhằm góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển".

Đại diện CLB Du lịch Báo chí Nghệ An chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động

Thông qua kết nối của Câu lạc bộ và Tổ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An bầu tại huyện Kỳ Sơn, ban tổ chức chương trình đã trao 270 áo ấm, 270 mũ đội đi học, 270 suất quà Tết cho toàn thể học sinh trường tiểu học Huồi Tụ 1. Đồng thời trao 10 suất quà Tết, động viên các cán bộ giáo viên tại trường PTDTBT tiểu học Huồi Tụ 1 có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống để "bám trường, bám lớp" gieo con chữ cho trò nghèo vùng cao. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Tổng giá trị ủng hộ tại trường PTDTBT Tiểu học Huồi Tụ 1 là 71 triệu đồng.

Đại diện Quỹ thiện nguyện Briar gửi gắm những niềm hi vọng về một cái Tết đủ đầy, ấm áp đến học sinh nghèo huyện Kỳ Sơn

Chia sẻ với phóng viên, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Sơn, ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Nghệ An xúc động cảm ơn tấm lòng của các mạnh thường quân, đặc biệt là các nhà báo, phóng viên và doanh nghiệp, doanh nhân thuộc CLB Du lịch Báo chí Nghệ An luôn hướng về bà con nhân dân các huyện miền núi đặc biệt khó khăn của Nghệ An, nhất là huyện biên giới Kỳ Sơn mỗi khi Tết đến xuân về.

Những chiếc áo ấm mang theo niềm hi vọng của một năm mới hạnh phúc, đủ đầy

Học sinh háo hức trước những món quà ý nghĩa

Khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm của đoàn thiện nguyện cùng các con

Trao 10 phần quà động viên những giáo viên vượt khó để "cõng chữ về bản"

Trước đó, hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Ất Tỵ 2025, CLB Du lịch Báo chí Nghệ An cũng đã phối hợp cùng chính quyền các địa phương trao 20 suất quà “Tết vì người nghèo - Xuân Ất Tỵ 2025” tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn và xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An). Mỗi địa phương 10 suất, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Ông Vương Hồng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nam Đàn, lãnh đạo UBND xã Nam Lĩnh cùng CLB trao quà cho người nghèo xã Nam Lĩnh ngày 10/1

Đại diện Lãnh đạo huyện Tương Dương cùng nhà tài trợ trao quà cho 10 hộ nghèo xã Xá Lượng vào ngày 12/1

Được biết, hoạt động "Tết ấm về bản" năm 2025 là sự chung tay góp sức của các thành viên CLB Du lịch Báo chí Nghệ An; sự ủng hộ của các mạnh thường quân: Quỹ thiện nguyện Birar, Công ty TNHH Trường An (Thúy Danh), Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Du lịch PhucGroup, HTX Sen Quê Bác, Công ty TNHH cung ứng Nhân lực Nghệ An, Công ty Du học Thiện Trí, Công ty TNHH Đầu tư XD Tuấn Thiện, Nhà xe Du lịch Sơn Thành - TP.Vinh, Công ty HT House...

