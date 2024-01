Kết quả Saudi Arabia 1-1 Hàn Quốc (pen 2-4): Hàn Quốc đi tiếp đầy kịch tính

Bàn thắng

Saudi Arabia: Rasid (46')

Hàn Quốc: Cho Gue Sung (90+8')

VIDEO: Saudi Arabia 1-1 Hàn Quốc (Pen: 2-4)

Hàn Quốc và Saudi Arabia được đánh giá là cuộc đọ sức giữa “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Đây là cặp đấu cân tài, cân sức nhất ở vòng 1/8 Asian Cup 2023. Thế nên không ngạc nhiên khi hai đội nhập cuộc với sự thận trọng lớn.

Trong những phút đầu tiên, Saudi Arabia chứ không phải Hàn Quốc mới là đội kiểm soát thế trận. Đội bóng Tây Á tỏ ra lấn lướt hơn trước Hàn Quốc. Tuy nhiên, không nhiều tình huống đáng chú ý nào được Saudi Arabia tạo ra về phía khung thành của thủ môn Hyeon Woo.

Cuối hiệp 1 là thời điểm mà tốc độ của trận đấu được đẩy lên rất cao. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Đây là lúc Saudi Arabia tạo ra những đòn đánh choáng váng cho hàng thủ Hàn Quốc.

Phút 40, từ quả phạt góc của Saudi Arabia, một cầu thủ áo xanh đánh đầu đưa bóng đập xà ngang bật ra. Một cầu thủ khác lập tức đánh đầu bồi tiếp tục bị xà ngang từ chối. Đến cú dứt điểm thứ ba thì thủ thành Jo Hyeon Woo nỗ lực với khẽ chạm bóng đi hết đường biên ngang. Hàn Quốc may mắn thoát thua sau 3 cơ hội “nhìn thấy bàn thắng” của Saudi Arabia.

Hàn Quốc giành vé vào tứ kết sau khi hạ Saudi Arabia trên loạt luân lưu cân não

Bất ngờ xảy ra ngay ở đầu hiệp 2. Phút 46, ngay sau khi được thay vào sân, Rasif đã ghi bàn thắng mở tỉ số cho Saudi Arabia bằng cú sút chìm vô cùng kỹ thuật. Việc để Saudi Arabia dẫn bàn khiến tinh thần của các ngôi sao Hàn Quốc bị ảnh hưởng đáng kể. Son Heung Min hay Lee Kang In gần như bế tắc trước sự kèm cặp của hàng thủ đội bóng Tây Á.

Những phút cuối trận, Hàn Quốc có tới gần chục cơ hội để ghi bàn gỡ hòa nhưng không tận dụng được. Phải đợi đến phút bù giờ 90+8, Cho Gue Sung đánh đầu tung lưới Saudi Arabia, đưa trận đấu đến hiệp phụ. Sau 2 hiệp phụ, hai đội tiếp tục hòa với tỷ số 1-1 và phải bước vào chấm luân lưu để quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Trên chấm 11m, Hàn Quốc đánh bại Saudi Arabia với tỉ số chung cuộc 4-2 để giành vé vào tứ kết. Đối thủ của họ sẽ là Australia.

Tác giả: SONG ANH

Nguồn tin: bongdaplus.vn