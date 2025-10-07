Lynda Trang Đài bị truy tố trở lại

Trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida cho biết Lynda Trang Đài bị từ chối tham gia Chương trình Can thiệp trước xét xử (Pre-Trial Intervention Program, viết tắt là PTI, hay là Pre-Trial Diversion, viết tắt PTD) với lý do không đáp ứng các tiêu chí do Văn phòng Biện lý Tiểu bang đặt ra.

Trong một văn bản ngày 15/9 của Sở Cải huấn quận Orange (Orange county corrections department), cán bộ chương trình Jessica Chillon đánh dấu mục: "Bị đơn không đủ điều kiện do tiền án tiền sự", với lời giải thích Lynda Trang Đài đã vướng tội "Trộm cắp vặt" (Petit Theft) trước đây. Điều này khiến ca sĩ không đủ điều kiện để được chấp nhận tham gia chương trình PTD.

Văn phòng Biện lý yêu cầu Tòa án lên lịch phiên họp trước khi xét xử (pre-trial conference). Đây là bước tố tụng để các bên (công tố và bào chữa) gặp nhau trước thẩm phán nhằm thảo luận về vụ án, qua đó bên công tố có thể tiếp tục quá trình truy tố.

Ca sĩ Lynda Trang Đài. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 14/8, Lynda cùng luật sư nộp đơn kiến nghị yêu cầu tòa án đình chỉ vụ án của cô. Lý do, cô đang trong quá trình nộp đơn xin tham gia và hoàn thành PTD.

Hồi tháng 1, Ngô Lynda Trang Đài Lê, tức ca sĩ Lynda Trang Đài, bị cáo buộc trộm tài sản thuộc nhóm hàng hóa, nông sản hoặc phương tiện vận chuyển, có giá trong khoảng 100-750 USD (2,5 - 18,8 triệu đồng), tại một cửa hàng của Gucci.

Cuối tháng 2, ca sĩ lần đầu nói về sự việc, cho biết vội mua hàng để kịp giờ diễn nên vô tình cầm nhầm hộp đựng airpod 330 USD, khiến bị tố cáo là "trộm cắp vặt".

Theo Điều 8, Chương 948, Luật Tiểu bang Florida, PTD được áp dụng cho một số người phạm tội (thường là người phạm tội lần đầu hoặc các tội ít nghiêm trọng) để họ có cơ hội tránh bị truy tố hình sự. Cơ chế này nhằm giảm tải cho hệ thống tòa án, đồng thời vẫn bảo đảm trách nhiệm pháp lý và tạo cơ hội để người vi phạm sửa chữa hành vi mà không để lại án tích.

Người tham gia chương trình phải tuân thủ các điều kiện nhất định, có thể bao gồm tư vấn tâm lý, lao động công ích, bồi thường thiệt hại, cai nghiện, hoặc tham gia các khóa học giáo dục pháp luật và chấp hành chế độ giám sát. Nếu người vướng cáo buộc hoàn thành chương trình, công tố viên sẽ hủy bỏ cáo trạng hoặc không truy tố.

Tác giả: Hoàng Dung

Nguồn tin: vnexpress.net