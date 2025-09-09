Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2025

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện, khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ các tháng cuối năm 2025 theo Kế hoạch số 697/KH-UBND ngày 22/8/2025 của UBND tỉnh phấn đấu mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 đạt từ 9,5-10,5%. Trong đó, tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và bão số 5; huy động nguồn lực tái thiết hệ thống hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh trong thời gian sớm nhất. Tăng cường đề cao cảnh giác, chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4555/UBND-TH ngày 23/5/2025 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công xây dựng các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tiếp tục hỗ trợ, khắc phục tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính cho cán bộ ở các địa phương vùng sâu, vùng xa và những nơi hạn chế về điều kiện, khả năng tiếp cận công nghệ số; ưu tiên đầu tư trang bị bổ sung thiết bị công nghệ thông tin cho cấp xã để đáp ứng yêu cầu làm việc trên nền tảng số.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá đúng thực trạng về đội ngũ cán bộ và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp từ cấp huyện trước đây cho chính quyền cấp xã. Nghiên cứu, tham mưu giải pháp điều động, biệt phái công chức hỗ trợ các xã còn thiếu, yếu, có cơ cấu bất hợp lý, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, môi trường, công nghệ thông tin;… Tập trung tham mưu việc bố trí, sắp xếp cán bộ; đẩy mạnh số hoá hồ sơ, tài liệu; thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ. Nắm bắt các thông tin, khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành, tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu bố trí, sắp xếp trụ sở, tài sản công, trang thiết bị; tiếp tục rà soát, triển khai phương án chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng đối với các trụ sở chưa đưa vào sử dụng sau sáp nhập.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu nhà ở công vụ, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp phù hợp. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát, xây dựng quy hoạch cho các xã sau sáp nhập bảo đảm phù hợp định hướng phát triển chung của tỉnh và đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương.

Tập trung, quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025; hoàn thành phương án chuyển giao chủ đầu tư từ cấp huyện (cũ); điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp huyện chuyển về tỉnh và cấp xã theo quy định.

Sở Tài chính rà soát, tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu và khả năng giải ngân; đồng thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau khi có Nghị định hướng dẫn của Chính phủ. Xây dựng phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, tham mưu phương án tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư đảm bảo đúng quy định…

Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đối ngoại

Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung tham mưu triển khai các nội dung tại Công văn số 8837/UBND-TH ngày 26/8/2025 của UBND tỉnh về tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Tham mưu kế hoạch triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2025). Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án Không gian diễn xướng dân ca Ví Giặm tại Khu Di tích Kim Liên.

Sở Y tế chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, không để bùng phát dịch bệnh. Nghiên cứu triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc luân phiên, luân chuyển, điều động cán bộ về tuyến xã.

Sở Nội vụ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm; đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu; hỗ trợ các doanh nghiệp (như Luxshare ICT Nghệ An, WHA, Hoàng Thịnh Đạt;…) trong việc quảng bá, thu hút người lao động, bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, nhất là trong các giai đoạn cao điểm.

Sở Ngoại vụ rà soát là các thủ tục, khâu nối với tỉnh Bo Ly Khăm Xay (Nước CHDCND Lào) để đề xuất Hội đàm cấp cao tại tỉnh Nghệ An và thống nhất một số nội dung liên quan đến cặp cửa khẩu Thanh Thuỷ - Nậm On trong thời gian sớm nhất. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chuyển đổi số; yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã; bảo đảm vận hành thông suốt, giải quyết hồ sơ đúng quy trình, đúng thời gian quy định.

Văn phòng UBND tỉnh rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong các lĩnh vực để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị chuẩn bị các nội dung liên quan để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026. Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai hiệu quả cao điểm 40 ngày đêm xây nhà cho các hộ dân và trường học cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã miền Tây Nghệ An theo chỉ đạo của Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn