Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Cụ thể, căn cứ Quyết định số 10978/QĐ-VKSTC-V3 ngày 1-8-2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Xét đề nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị xem xét tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Cao Tiến Dũng - Đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 1.

Ông Cao Tiến Dũng

Theo tìm hiểu, ông Cao Tiến Dũng có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện dự án khu nhà ở 125 ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) do Công ty Cổ phần Free Land làm chủ đầu tư gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Cũng liên quan dự án này, ông Võ Văn Chánh (62 tuổi)-cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hồi tháng 7 vừa qua, ông Võ Văn Chánh đã bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 2 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, liên quan dự án khu dân cư Phước Thái (TP Biên Hòa cũ) gây thiệt hại cho Nhà nước gần 79 tỉ đồng. Thời điểm tòa tuyên án, chỉ có luật sư bào chữa, bị cáo Chánh vắng mặt.

Năm 2019, ông Cao Tiến Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Cuối năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm...

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về mặt Đảng.

Từ ngày 1-8-2023, ông Cao Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Tháng 8-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai có quyết định điều động ông Cao Tiến Dũng đến công tác tại Ban Dân vận và giữ chức Trưởng ban.

Đến tháng 2-2025, ông Cao Tiến Dũng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Đồng Nai.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động