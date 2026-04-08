Hãm hại cháu gái của bạn sau cuộc nhậu

Ngày 7/4, Hậu, 40 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Văng Văn Hận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Theo điều tra, sáng 22/3, Hậu đến nhà bạn tại xã Long Điền nhậu cùng hai người khác. Đến trưa, trong khi hai người bạn ra về, Hậu nghỉ lại.

Lát sau, chủ nhà có việc đi khỏi, để bé gái (gọi chủ nhà là cậu) ở nhà cùng với Hậu. Gã đã xâm hại cháu bé. Người nhà nạn nhân phát hiện sự việc, trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Hậu khai nhận hành vi. Người nhà bé gái cho biết, do Hậu thường ghé chơi, khá thân thiết, nên họ không đề phòng.

Tác giả: Ngọc Tài - Dương Đông

