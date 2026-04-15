Xin đi nhờ xe bé gái rồi hãm hại

Ngày 15/4, Tuấn, 33 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Lê Thanh Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Phú

Theo công an, chiều 13/4, bé gái 12 tuổi ở xã Chợ Mới, đến nhà người thân chơi, trên đường về thì gặp Tuấn xin đi nhờ. Do có quen biết nhau từ trước, bé gái đồng ý, giao xe cho Tuấn lái.

Anh ta rủ bé đi uống nước rồi chở đến quán cà phê chòi. Tại đây, Tuấn khống chế, xâm hại nạn nhân rồi bỏ trốn.

Người nhà bé trình báo công an. Hôm sau, Tuấn bị bắt.

Tác giả: Ngọc Tài - An Phú

Nguồn tin: vnexpress.net