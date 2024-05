Kẻ "biến thái" canh phụ nữ đi tập thể dục để xâm hại

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũ Tàu) đã bắt giữ nghi phạm P.V.L. (SN 1990, quê Hải Phòng) có hành vi hiếp dâm phụ nữ đi đường, xảy ra trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 11/5, tại khu vực trước số 42A đường 30/4, phường 9, chị N.T.H.H. (SN 1981) khi đang chạy bộ tập thể dục thì bị đối tượng từ phía sau khống chế, kéo vào bờ tường đe dọa, sử dụng vũ lực để thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng bỏ đi.

Tiếp đó, khoảng 3h ngày 13/5, chị N.T.K.L. (SN 1995) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, thì bị đối tượng ép xe vào lề đường xưng là “cảnh sát hình sự”, yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Đối tượng P.V.L tại cơ quan điều tra.

Nghi ngờ kẻ xấu, chị L. bỏ xe chạy bộ đồng thời tri hô “cướp”. Đối tượng đuổi theo và khống chế nạn nhân kéo sang phía đường đối diện rồi đe dọa, sử dụng vũ lực và thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Lúc này, có xe ô tô 7 chỗ đi đến, nên đối tượng tẩu thoát về hướng xã Long Sơn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Vũng Tàu và Công an các phường, xã đã triển khai biện pháp nghiệp vụ sàng lọc, khoanh vùng và truy bắt được P.V.L. Tại Cơ quan Công an, đối tượng P.V.L. khai nhận đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục 2 người phụ nữ trên.

Đáng nói, đối tượng P.V.L. mới ra tù ngày 10/4/2024 do trước đó (năm 2014) L. đã bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt 13 năm tù cũng về tội "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân