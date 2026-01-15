Iran đóng cửa không phận, Mỹ chuẩn bị tấn công?

Tờ Jerusalem Post dẫn lời một quan chức quân sự phương Tây cho biết: "Mọi tín hiệu đều cho thấy một cuộc tấn công của Mỹ sắp xảy ra nhưng đó cũng là cách chính quyền này gây sức ép để khiến tất cả mọi người phải dè chừng".

Vào đêm muộn 14-1, Iran đã ban hành một thông báo gửi đến phi công (NOTAM), đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay.

Các trang web theo dõi chuyến bay cho thấy không phận trên khắp Iran và Iraq đã trống trải nhanh chóng trước khi lệnh NOTAM được ban hành. Theo Flightradar24, thông báo này có hiệu lực trong hơn hai giờ đồng hồ.

Ảnh chụp màn hình từ Flightradar24.com cho thấy không phận phía trên Iran và Iraq máy bay thưa thớt vào ngày 15- 1. Ảnh: FLIGHTRADAR24.COM

Ít lâu trước khi lệnh NOTAM được ban hành, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một cuộc họp báo, trong đó ông cho biết mình đã được thông báo rằng "các vụ giết chóc tại Iran đã dừng lại".

Theo đài CNN, trong ngày 14-1, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran dường như đã lùi bước trong việc hành hình một người biểu tình sau khi vụ việc thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà hoạt động nhân quyền và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Phát biểu từ Phòng Bầu dục, ông Donald Trump khẳng định: "Chúng tôi được báo rằng các vụ giết chóc và hành hình tại Iran đã dừng lại. Tôi tin tưởng vào nguồn tin này".

Tâm điểm của sự chú ý là Erfan Soltani (26 tuổi), người bị bắt vào tuần trước vì tham gia biểu tình tại TP Fardis thuộc tỉnh Alborz - Iran.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Soltani bị kết án tử hình thông qua một phiên tòa chớp nhoáng, không có luật sư hay quyền kháng cáo. Dù gia đình xác nhận việc hành hình dự kiến vào ngày 14-1 đã được hoãn, nhưng họ lo ngại lệnh này vẫn chưa bị hủy bỏ hoàn toàn.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo sẽ có "hành động rất mạnh mẽ" nếu Iran tiếp tục trấn áp người biểu tình.

Trong khi đó, phía Iran vẫn giữ thái độ cứng rắn. Tổng chưởng lý Iran Mohammad Movahedi Azad tuyên bố sẽ xét xử không khoan nhượng những người biểu tình (mà ông gọi là "khủng bố").

Trước diễn biến phức tạp ở Iran, làn sóng sơ tán ngoại giao cũng lan rộng. Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha và Anh đồng loạt khuyến cáo công dân rời khỏi Iran ngay lập tức.

Đặc biệt, Đại sứ quán Anh tại Tehran đã thông báo tạm thời đóng cửa, sơ tán đại sứ và toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Iran, chỉ vài giờ sau khi Mỹ đưa ra cảnh báo tương tự cho công dân mình.

Bên cạnh đó, Mỹ đã rút nhân viên quân sự khỏi căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại khu vực.

Tác giả: Huệ Bình

Nguồn tin: Báo Người Lao Động