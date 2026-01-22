Iran công bố hơn 3.100 người thiệt mạng trong biểu tình

CNA dẫn tin từ truyền hình quốc gia Iran cho biết, Quỹ Cựu chiến binh và Liệt sĩ xác nhận có 2.427 nhân viên an ninh thiệt mạng. Những người này được vinh danh là “liệt sĩ” và được mô tả là các nạn nhân “vô tội”.

Giới lãnh đạo tôn giáo Iran đã lên án làn sóng biểu tình này là “hành động khủng bố”, cho rằng các cuộc “bạo loạn bạo lực” bị kích động và hậu thuẫn bởi Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters.

Sau chiến dịch trấn áp đẫm máu, Ngoại trưởng Iran đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn nhất từ trước tới nay nhằm vào Washington, tuyên bố Cộng hòa Hồi giáo sẽ “đáp trả bằng tất cả những gì chúng tôi có” nếu tiếp tục bị tấn công.

Song, Tổ chức Iran Human Rights (IHR) có trụ sở tại Na Uy cho biết một số ước tính cho rằng “từ 5.000 đến 20.000 người biểu tình đã thiệt mạng”.

Tuy nhiên, tất cả các tổ chức theo dõi thương vong đều thừa nhận việc đưa ra con số chính xác đang gặp trở ngại nghiêm trọng do tình trạng phong tỏa Internet kéo dài mà chính quyền Iran áp đặt. Tổ chức giám sát Netblocks cho biết tình trạng cắt mạng đã kéo dài hơn 300 giờ.

Netblocks cho biết các nỗ lực kiểm soát thông tin đều được hệ thống lưu lại và đang thu hút sự quan tâm của quốc tế. Theo tổ chức, việc ngắt Internet có thể được xem là một biện pháp nhằm hạn chế khả năng lan truyền thông tin về quy mô của các sự việc đang diễn ra.

Theo truyền hình nhà nước, Quỹ Cựu chiến binh và Liệt sĩ cho biết nhiều "liệt sĩ" thực chất là người đứng ngoài cuộc bị bắn chết trong các cuộc biểu tình. Cơ quan này cũng cho rằng một số người biểu tình bị các "phần tử khủng bố có tổ chức" trong đám đông sát hại, tuy nhiên không đưa ra bằng chứng hay chi tiết cụ thể để xác thực.

Quỹ Cựu chiến binh và Liệt sĩ cũng lên án “bàn tay phản bội của các thế lực thù địch với Iran”, cáo buộc các “nhà lãnh đạo tội phạm” của Mỹ đã “hỗ trợ, trang bị và cung cấp vũ khí” cho những đối tượng gây ra bạo lực.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: znews.vn