Iran bắn hạ ít nhất ba máy bay Mỹ trong nhiệm vụ cứu phi công F-15E

Hãng tin Tasnim dẫn thông báo của IRGC nêu rõ: "Trong một chiến dịch phối hợp của không quân, lục quân, lực lượng dân quân và Bộ Chỉ huy Cảnh sát, nhiều vật thể bay thù địch đã bị phá hủy". Người phát ngôn Bộ Chỉ huy liên hợp Khatam al-Anbiya - đơn vị chỉ huy các lực lượng vũ trang Iran khẳng định, các máy bay bị bắn rơi bao gồm ít nhất một máy bay vận tải quân sự C-130 và hai máy bay trực thăng Black Hawk.

Những thông tin này được Iran công bố gần như ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh đã giải cứu thành công phi công thứ hai trên chiếc tiêm kích F-15E bị bắn rơi ở Iran hôm 3/4.

Hình ảnh được cho là máy bay Mỹ bị bắn hạ trong chiến dịch giải cứu phi công F-15E, được truyền thông Iran công bố ngày 5/4. Ảnh: FARS

Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ: "Chúng tôi đã cứu được anh ấy! Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã tiến hành một trong những phi vụ tìm kiếm và giải cứu táo bạo nhất lịch sử đất nước, giải cứu một sĩ quan phi hành đoàn xuất sắc mang quân hàm đại tá. Tôi vui mừng thông báo người này hiện đã an toàn".

New York Times trước đó dẫn một nguồn thạo tin từ Nhà Trắng chia sẻ, khi xác định được vị trí của phi công mất tích, lực lượng Mỹ triển khai chiến dịch quy mô lớn. Trên không, cường kích ném bom và nã đạn vào các đoàn xe quân sự Iran để ngăn binh sĩ Tehran tiếp cận khu vực ẩn náu. Dưới đất, đặc nhiệm Mỹ áp sát mục tiêu, đọ súng với quân đội Iran.

Sau khi đưa được sĩ quan lên máy bay, chiến dịch giải cứu bất ngờ gặp trục trặc. Hai máy bay vận tải chở toàn bộ lực lượng đặc nhiệm bị mắc kẹt tại một căn cứ dã chiến trong lãnh thổ Iran. Các chỉ huy phải điều thêm ba máy bay khác vào tiếp ứng, đồng thời cho phá hủy hai chiếc bị hỏng để không rơi vào tay đối phương.

New York Times nêu rõ, toàn bộ đội giải cứu trở về an toàn, không có thương vong. Máy bay sau đó bay thẳng đến Kuwait để điều trị cho phi công vừa được giải cứu.

Giới chuyên gia nhận định, việc giải cứu thành công phi công thứ hai đã giúp Mỹ tránh được một vấn đề khó nhằn. Chia sẻ với CNN, ông Alex Plitsas - chuyên gia phân tích các vấn đề an ninh quốc gia, nếu Iran tìm thấy viên phi công trước Mỹ, nhiều khả năng Tehran sẽ sử dụng người này như một con bài để mặc cả với Washington.

Theo thống kê của CNN, đến nay, Mỹ được cho là đã mất bảy máy bay quân sự các loại kể từ khi xung đột với Iran bùng nổ hôm 28/2. Con số này chưa tính ba máy bay mà Iran tuyên bố đã bắn hạ ngày 5/4. Cụ thể, ngoài tiêm kích F-15E bị bắn tại Iran hôn 3/4, Mỹ đã mất một cường kích A-10, ba tiêm kích F-15 khác tại Kuwait trong sự cố bắn nhầm, một máy bay tiếp dầu KC-135 và một máy bay cảnh báo sớm E-3.

Tác giả: Kim Khánh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân