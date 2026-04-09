iPhone gập gây hỗn loạn thông tin

iPhone màn hình gập dự kiến vẫn sẽ ra mắt đúng hạn. Ảnh: AppleInsider

Trong bài đăng mới, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg khẳng định iPhone màn hình gập vẫn sẽ ra mắt đúng hạn cùng với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Sự kiện này dự kiến diễn ra vào tháng 9, và sản phẩm sẽ được phát hành vào tuần tiếp theo.

Cũng theo chuyên gia này, iPhone màn hình gập sẽ mang đến "thay đổi lớn nhất trong lịch sử iPhone", đồng thời đặt kỳ vọng cao về thiết bị này.

"Đây sẽ là thay đổi lớn nhất trong lịch sử iPhone, cũng là lần cập nhật kiểu dáng lớn đầu tiên. iPhone 4, iPhone 6 và iPhone X đóng vai trò quan trọng, nhưng đây sẽ là thiết kế hoàn toàn mới, dù về cơ bản chỉ vay mượn từ những model đã được đối thủ ra mắt nhiều năm qua", Gurman nhấn mạnh.

Bên cạnh việc ra mắt thiết bị màn hình gập mới, Gurman tiết lộ Apple đang thay đổi lịch trình ra mắt iPhone hàng năm.

Theo Bloomberg, mẫu iPhone giá rẻ tiếp theo sẽ bị lùi lại đến mùa xuân năm 2027. Táo khuyết cũng dự định ra mắt iPhone Air mới và iPhone 18e giá rẻ hơn vào thời điểm đó.

Dù khẳng định iPhone gập sẽ kịp thời ra mắt, Gurman cũng bày tỏ quan ngại về quá trình sản xuất vẫn chưa được đẩy mạnh. Trước đó, theo nguồn tin từ Nikkei, quá trình thử nghiệm iPhone màn hình gập đang gặp một số trở ngại. Điều này có thể dẫn đến chậm trễ trong lịch trình sản xuất và giao máy.

Thậm chí, một số nhà cung cấp linh kiện đã nhận thông báo về khả năng lùi lịch sản xuất iPhone màn hình gập. Hiện tại, Apple và đối tác vẫn nỗ lực xử lý vấn đề. Việc lùi lịch lên kệ có thể gây rủi ro cho kế hoạch marketing của công ty.

"Đúng là đã phát sinh nhiều vấn đề hơn dự kiến trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm ban đầu, sẽ cần thêm thời gian xử lý và điều chỉnh", một nguồn tin thân cận cho biết.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities, iPhone Fold trang bị màn hình ngoài 5,3 inch, màn hình trong 7,7 inch. Kích thước màn hình trong của máy có thể xấp xỉ iPad mini, trong khi màn hình ngoài sẽ tương đương iPhone cỡ nhỏ.

Apple dự định sử dụng tỷ lệ 4:3 cho màn hình trong, đồng nghĩa iPhone Fold có hình dạng tương tự iPad khi mở ra, chiều dài rộng nhưng chiều cao hẹp hơn đa số smartphone màn hình gập hiện nay.

iPhone Fold dự kiến mỏng 4,5 mm khi mở ra. Để đạt con số này, Apple được cho phải đánh đổi vài tính năng. Thiết bị sẽ không có camera telephoto, loại bỏ Face ID để thay bằng Touch ID, tích hợp vào nút nguồn giống iPad.

Ban đầu, iPhone gập được đồn đoán sử dụng công nghệ màn hình "gần như không nếp gấp". Tuy nhiên theo thông tin mới nhất, Apple sẽ áp dụng công nghệ giúp "giảm nếp gấp" chứ không loại bỏ hoàn toàn.

Dựa trên tin đồn, Apple sẽ tinh chỉnh iOS 27 để tối ưu cho iPhone gập, bổ sung bố cục app dạng iPad và chế độ mở 2 ứng dụng song song. Điều này giúp cải thiện khả năng hoạt động đa nhiệm, tận dụng kích thước màn hình lớn.

Tác giả: Anh Tuấn

