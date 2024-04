iPhone 16 Plus lộ chi tiết mới: Người dùng Apple lâu năm sẽ thất vọng?

Thời lượng pin được Apple coi là một trong những điểm ăn khách nhất trong các thiết bị của công ty. Khi Steve Jobs công bố chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007, người đồng sáng lập Apple đã nói rằng chiếc smartphone này có khả năng quản lý năng lượng rất tuyệt vời.

Vào thời điểm đó, nó sở hữu 16 giờ phát lại âm thanh, 5 giờ đàm thoại, xem video hoặc duyệt web. Ông nói thêm: “Như thế là tốt hơn đáng kể” so với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào.

iPhone 16 Plus sắp ra mắt có thể sẽ không giữ được truyền thống đó, theo CNET.

Một loạt thông tin rò rỉ mới trên mạng xã hội cho biết mẫu iPhone 16 Plus trị giá 899 USD của Apple sẽ có pin nhỏ hơn phiên bản trước.

Phiên bản Plus 6,7 inch, được coi là phiên bản giá rẻ cho iPhone mẫu Pro có giá khởi điểm 999 USD, dự kiến sẽ có pin nhỏ hơn 9% so với phiên bản tiền nhiệm. Trong khi đó, các mẫu iPhone 16 khác dự kiến sẽ có dung lượng pin tăng tới 6%.

Thông tin rò rỉ đến từ MacRumors, dịch từ nguồn của của OvO Baby Sauce OvO, một leaker Trung Quốc. Những rò rỉ trước đây được MacRumors theo dõi cũng đã đề xuất những thay đổi tương tự về pin.

iPhone 16 dự kiến sẽ có viên pin nhỏ hơn người tiền nhiệm (Ảnh: Mashable)

Leaker Baby Baby Sauce trên Weibo tuyên bố đã lấy được thông tin chi tiết về pin của dòng iPhone 16. Nguồn được trích dẫn cho biết rằng iPhone 16 thường sẽ có pin 3.561mAh, tăng so với 3.349mAh trên mẫu iPhone 15. Ngược lại, iPhone 16 Plus được cho là có dung lượng 4.006mAh, giảm đi so với vị 4.383mAh trên model năm ngoái.

Một tin đồn khác cho thấy mẫu Plus sẽ có 7 màu thay vì 5 màu hiện tại: xanh dương, hồng, vàng, xanh lá cây, đen, trắng và tím.

Các tin đồn khác cho rằng iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có màn hình tiết kiệm năng lượng hơn. Chưa kể với những cải tiến thường niên về thiết kế chip và tính năng phần mềm, thời lượng pin thực tế của iPhone 16 Plus có thể không thay đổi so với trước đây. Tuy nhiên, giới thạo tin trong ngành công nghệ có xu hướng coi những động thái kiểu này là một bước lùi.

Bên cạnh những thay đổi về pin và màn hình, Apple còn được đồn đại sẽ bổ sung nút Action được đón nhận nồng nhiệt của iPhone 15 Pro thay cho công tắc tắt tiếng trên iPhone 16 Plus.

iPhone 16 được cho là sẽ giảm dung lượng pin để tăng sức cạnh tranh cho dòng Pro. Một cải tiến mới có thể là nút Action. (Ảnh: Apple)

Apple cũng dự kiến sẽ tiếp tục phát triển công nghệ AI trên những chiếc iPhone mới, với một loạt nâng cấp phần mềm dự kiến sẽ được công bố trong Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của công ty vào tháng 6. Trước đây, Apple cũng đã thực hiện những cải tiến dựa trên AI, chẳng hạn như khả năng chỉnh sửa ảnh hoặc chống rung video tốt hơn, là vài điểm hút khách quan trọng trong các bản nâng cấp iPhone hàng năm của họ.

Tác giả: Thạch Anh (Nguồn: Cnet)

Nguồn tin: vtcnews.vn