Tuyển thủ Indonesia tạo địa chấn ở

Dean James có ngày thi đấu xuất thần.

Vòng 12 giải VĐQG Hà Lan chứng kiến cú sốc lớn khi Feyenoord để mất vị trí dẫn đầu sau thất bại 1-2 trên sân khách trước Go Ahead Eagles. Hậu vệ trái của đội tuyển quốc gia Indonesia, Dean James, là người chơi hay nhất trận khi để lại bàn thắng đẹp mắt và khoá chặt hàng công đối phương.

Phút 86, Dean James có pha đi bóng từ giữa sân, loại bỏ hàng thủ Feyenoord trước khi sút tung nóc lưới thủ môn Timon Wellenreuther, nâng tỷ số lên 2-0, gần như chấm dứt hy vọng của Feyenoord. Trước đó, chủ nhà sớm dẫn 1-0 ở ngay phút 13.

Dù Tsuyoshi Watanabe gỡ lại 1-2 chỉ sau ba phút bằng bàn thắng muộn, nỗ lực tấn công dồn dập cuối trận của Feyenoord vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ Go Ahead Eagles dưới sự dẫn dắt của Dean James – người đã chơi hay trong cả trận.

Thất bại này là cú sốc lớn, bởi Feyenoord đang chơi cực hay từ đầu mùa và dẫn đầu BXH. Thầy trò HLV Robin van Persie có trận thua thứ hai tại Eredivisie mùa này, khiến họ nhường ngôi đầu cho PSV Eindhoven – đội vừa vùi dập AZ Alkmaar 5-1 ở vòng đấu cùng ngày.

Về phần Dean James, cầu thủ thuộc biên chế Go Ahead Eagles có màn trình diễn đáng nhớ, khiến nhiều tuyển trạch viên châu Âu chú ý. Hậu vệ trái sinh năm 2000 nhập tịch tuyển Indonesia hồi tháng 3, đã ra mắt ở vòng loại World Cup vừa qua. Anh mang trong mình dòng máu Indonesia - Hà Lan khi mẹ là người gốc Surabaya.

