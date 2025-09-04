Indonesia tìm thấy máy bay trực thăng mất tích ở Nam Kalimantan

Lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy chiếc máy bay trực thăng Airbus BK117 D-3 của hãng Estindo Air mất tích hôm 1/9. Ảnh: AP

Phát biểu tại một cuộc họp báo, giám đốc điều hành Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (SAR) Yudhi Bramantyo cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể được cho là nạn nhân của vụ tai nạn này vào khoảng 15h50 (giờ địa phương), cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 100 m.

Chiếc máy bay trên chở 8 người gồm 2 thành viên phi hành đoàn và 6 hành khách, đã bị mất liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu chỉ 8 phút sau khi cất cánh từ một sân bay ở huyện Kotabaru, Nam Kalimantan hôm 1/9. Ngay sau khi mất tín hiệu với chiếc máy bay này, SAR đã triển khai tìm kiếm tại khu vực Mentewe, huyện Tanah Bumbu, gần thác Mandin Damar, nơi được cho là điểm cuối cùng máy bay phát tín hiệu. Diện tích tìm kiếm đã được mở rộng tới khoảng 27 km².

Theo ông Bramantyo, các nỗ lực tìm kiếm nạn nhân của vụ tai nạn kể trên vẫn đang được tiếp tục và lực lượng cứu hộ tin rằng những nạn nhân còn lại vẫn còn ở bên trong máy bay trực thăng.

