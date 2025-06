Hyundai Vinh mời bạn tham dự sự kiện ra mắt Hyundai New Creta 2025

Hyundai New Creta 2025 – Dẫn đầu xu hướng xe SUV đô thị

Là mẫu xe được mong chờ nhất của Hyundai trong năm nay, New Creta 2025 gây ấn tượng với thiết kế mới năng động, khoang nội thất tiện nghi và hàng loạt công nghệ an toàn hiện đại. Đặc biệt, khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu giúp New Creta trở thành lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình trẻ và người dùng yêu thích phong cách sống năng động.

Trải nghiệm hấp dẫn, quà tặng ngập tràn

Khi tham gia sự kiện, khách hàng không chỉ được chiêm ngưỡng màn ra mắt hoành tráng của Hyundai New Creta 2025, mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn:

Thưởng thức tiệc teabreak miễn phí trong không gian trưng bày sang trọng

100% khách tham dự nhận quà tặng lưu niệm từ chương trình

Cơ hội nhận “quà khủng” và ưu đãi đặc biệt khi ký hợp đồng mua xe trong sự kiện

Bốc thăm may mắn trúng 1 chỉ vàng 9999

Trải nghiệm trực tiếp Hyundai New Creta 2025 để cảm nhận công nghệ và tính năng vượt trội

Chỉ cần 150 triệu đồng để sở hữu mẫu SUV đẳng cấp này với chính sách trả góp linh hoạt

Cơ hội không nên bỏ lỡ!

Hyundai Vinh kỳ vọng sự kiện lần này sẽ là điểm hẹn lý tưởng cho khách hàng yêu thích ô tô tại Nghệ An và khu vực lân cận, đồng thời là dịp để khám phá những bước tiến mới của Hyundai trong phân khúc SUV đô thị.

Vui lòng đăng ký sớm để nhận vé mời và phần quà hấp dẫn:

Hotline: 0911 371 666 – 0972 738 555

Địa điểm tổ chức: Showroom Hyundai Vinh – Km3+500, đại lộ Lê Nin, Tp.Vinh





Tác giả: Thu Hường

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn