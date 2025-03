Huyện rộng nhất nước dự kiến giảm từ 17 xã còn 6-7 xã

Với diện tích hơn 16.489km2 và quy mô dân số hơn 3,4 triệu người, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam. Sau hai giai đoạn sắp xếp 2019-2021 và 2023-2025, hiện tỉnh Nghệ An có 412 đơn vị cấp xã (giảm 68 đơn vị so với trước sắp xếp) thuộc 20 huyện, thành phố, thị xã và có hơn 15.900 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Dự kiến sau sáp nhập, Nghệ An chỉ còn 88-95 đơn vị cấp xã.