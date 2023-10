Pháp luật

Tối 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đang huy động các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an TP Hòa Bình tiến hành truy bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn (SN 1991), trú tại huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) trốn khỏi nơi giam giữ.