Hương Giang nói gì khi bị tắt micro lúc đang biểu diễn

Tiết mục biểu diễn của Hương Giang

Theo đó, Hương Giang đăng tải đoạn clip ghi lại tiết mục trình diễn của mình tại sân khấu đêm Chung kết của "The new mentor- Người mẫu toàn năng". Tiết mục "Hot Hòn Họt" với phần dàn dựng hoành tráng mãn nhãn người xem. Tuy nhiên, điều cư dân mạng bàn tán chính là giọng hát của Hương Giang trong tiết mục biểu diễn. Nhiều ý kiến cho rằng cô đã không hoàn toàn hát live trong tiết mục này.

Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi với chất giọng của mình, việc vừa thực hiện vũ đạo vừa hát live trên sân khấu lớn đôi khi là quá sức với cô.

Vì vậy, khán giả nghi ngờ Hương Giang đã sử dụng phương pháp hát chồng, hát đè trên sân khấu để đảm bảo chất lượng cho tiết mục biểu diễn. Đổi lại, Hương Giang khiến khán giả không ngừng trầm trồ trước thần thái, vũ đạo cũng như phong cách trình diễn ngày một thăng hạng.

Ở đoạn cuối trước khi kết thúc tiết mục, khi Hương Giang vừa đưa micro lên chuẩn bị hát thì chiếc micro không phát ra tiếng, có vẻ như đã bị tắt âm thanh. Tuy nhiên, Hương Giang vẫn ứng biến cực kỳ khéo léo, thần thái tự tin giúp màn trình diễn này của nữ ca sĩ khép lại đầy trọn vẹn.

Phản ứng Hương Giang khi bị tắt micro trong lúc đang biểu diễn

Đăng tải đoạn clip biểu diễn trên, Hương Giang khiến nhiều người không nhịn được cười khi đính kèm dòng chú thích: "Chào bạn! Tại sao bạn lại tắt mic của mình?". Được biết, dòng chú thích này được Hương Giang "biến tấu" lại dựa trên câu nói của một hiện tượng mạng đình đám, rất viral với giới trẻ như sau: "Chào bạn! Bạn có phải là người đăng cái status này không?".

Hương Giang gặp sự cố khi biểu diễn nhưng vẫn hài hước thay vì tức giận

Có thể thấy, dù là một sự cố sân khấu, nhưng Hương Giang vẫn rất khéo léo biến nó thành một khoảnh khắc hài hước khiến ai xem cũng đều thích thú. Sau sân khấu biểu diễn nhận về nhiều lời khen ngợi này, người hâm mộ hy vọng Hương Giang sẽ hoạt động nhiều hơn ở lĩnh vực về âm nhạc.

