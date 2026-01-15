Huồi Măn: 'Ốc đảo' người Mông trên đỉnh núi Nghệ An

Do ở trên núi cao, giao thông khó khăn, cách trở nên cuộc sống của người dân bản Huồi Măn gần như biệt lập với thế giới bên ngoài và quanh năm bị gió ngàn, hơi lạnh và sương mù bủa vây.

Đến Huồi Măn, du khách như “lạc” vào một tiểu vùng văn hóa độc đáo, đặc trưng riêng có của cộng đồng dân tộc Mông.

Do tập quán sinh hoạt và văn hóa nên người Mông ở bản Huồi Măn chọn những vị trí, khu vực trên những mỏm đồi, dưới chân dãy núi để dựng nhà sàn trệt, thấp, thưng ván gỗ. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Kho lương thực (lẩu khầu) dự trữ của đồng bào Mông ở bản Huồi Măn được thiết kế 2 tầng, làm bằng gỗ và lợp mái gỗ sa-mu nằm tách biệt với khu vực nhà ở để làm nơi chứa thóc, các loại củ (sắn, khoai) và ngô. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Từ cửa ngõ “đỉnh trời” xuôi con dốc đường đất khoảng 300m là vào trung tâm bản Huồi Măn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Hệ thống thiết chế văn hóa của bản Huồi Măn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Những cây đào rừng cổ vào dịp gần Tết đã kịp bung nở hoa tô điểm sắc thắm cho cảnh quan bản Huồi Măn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Cuộc sống của người dân bản Huồi Măn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Người Mông bản Huồi Măn ngăn dòng, đắp bờ, tạo thành những ao nuôi để nuôi cá, tạo nguồn thực phẩm cho gia đình. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Chuồng chim bồ câu bên hiên nhà được đồng bào Mông bản Huồi Măn làm bằng gỗ sa-mu. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Giáo viên cắm bản tại Điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nhôn Mai đứng lớp ghép. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Những ngôi nhà gỗ thấp, trệt của đồng bào Mông ở bản Huồi Măn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) đều dựng lên bằng khung gỗ, trong đó có nhiều nhà được lợp mái bằng gỗ sa-mu, pơ-mu đen thẫm. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Tác giả: Xuân Tiến

Nguồn tin: bnews.vn