UBND tỉnh cho ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển tỉnh Nghệ An thành Trung tâm logistics của vùng Bắc Trung bộ

Quang cảnh cuộc họp

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn thứ 4 của Việt Nam (16.490 km²), đứng thứ 13/34 tỉnh thành cả nước về dân số (gần 3,4 triệu người), có vị trí chiến lược khi vừa là cửa ngõ của Bắc Lào và Đông Bắc Thái Lan ra biển, vừa nằm giữa trục giao thương Bắc – Nam.

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hóa cho biết việc xây dựng Đề án nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Nằm tại trung điểm giữa Hà Nội – Đà Nẵng, với hệ thống giao thông kết nối đồng bộ gồm cao tốc Bắc – Nam, quốc lộ 1A, QL7 – QL46 – QL48, tuyến đường sắt Bắc Nam, cảng Cửa Lò, sân bay quốc tế Vinh, cửa khẩu Nậm Cắn – Thanh Thủy – Thông Thụ, Nghệ An có đầy đủ điều kiện tự nhiên, địa kinh tế và hạ tầng để trở thành trung tâm logistics vùng.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày nội dung dự thảo Đề án

Các khu công nghiệp lớn (VSIP, WHA, KKT Đông Nam, Hoàng Mai, Đông Hồi, Nam Cấm) tạo nguồn hàng hóa dồi dào, hướng đến logistics công nghiệp và logistics xuất khẩu. Đồng thời, khu vực Nghĩa Đàn – Quỳnh Lưu – Diễn Châu là trung tâm nông nghiệp – thủy sản với nhu cầu lớn về logistics lạnh.

Tuy nhiên, chi phí logistics của Tỉnh và toàn vùng vẫn ở mức cao (18–21% doanh thu), do: Thiếu trung tâm logistics tích hợp quy mô lớn; Mạng lưới kho bãi còn nhỏ lẻ; Chưa có hệ thống cảng cạn và khu vực ga tầm vùng; Kết nối liên phương thức hạn chế. Mặt khác Cảng Cửa Lò chưa container hóa mạnh.

Việc xây dựng trung tâm logistisc là cần thiết và là để cụ thể hóa mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định Nghệ An là trung tâm thương mại – logistics của vùng Bắc Trung Bộ, đóng vai trò động lực tăng trưởng mới của cả vùng. Bên cạnh đó, Quy hoạch tổng thể quốc gia cũng đã xác định hành lang kinh tế Bắc – Nam và hành lang kinh tế Đông – Tây (qua Nghệ An) là hai trục động lực quốc gia; định hướng phát triển logistics gắn với cảng biển, sân bay và mạng lưới cao tốc.

Trung tâm logistisc cấp vùng tại Khu kinh tế Đông Nam – Cửa Lò dự kiến có quy mô từ 30-50ha phục vụ toàn vùng Bắc Trung bộ và Bắc Lào. Các trung tâm vệ tinh, gồm: VSIP Nghệ An – logistics công nghiệp (điện tử – dệt may – E-commerce); Đông Hồi – Hoàng Mai – logistics hàng rời – luyện kim – vật liệu xây dựng; Nghĩa Đàn – TH True Milk – logistics nông nghiệp – lạnh...

Mục tiêu đến năm 2030, có hơn 60–70% hàng qua cảng Cửa Lò & Đông Hồi xử lý qua trung tâm logistics; giảm 15–20% chi phí logistics nội tỉnh. Hàng container qua Nghệ An đạt 250.000 TEU/năm. Logistics thuê ngoài tăng lên hơn 55%.

Đề án xây dựng Trung tâm logistisc có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 18.800 -21.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Vĩnh Trường góp ý vào nội dung dự thảo Đề án

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào thực trạng, định hướng phát triển, quy hoạch liên quan, kết nối giao thông; lộ trình thực hiện... đề nghị đơn vị tư vấn cập nhật để xây dựng Đề án có tính khả thi cao. Đồng thời, đề nghị đơn vị tư vấn cân nhắc đến việc tận dụng hệ thống cảng biển đã có để đầu tư; nghiên cứu có chính sách để thu hút nguồn hàng về Trung tâm logistisc...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận dự thảo Đề án đã được xây dựng công phu. Nghệ An đang ở giai đoạn phát triển mới với vốn đầu tư FDI tăng mạnh, tỉnh cần một tư duy mới về hạ tầng logistics để giải quyết bài bản các vấn đề thông quan và tập trung hàng hóa.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, cập nhật đầy đủ các cơ sở pháp lý; đánh giá lại hiện trạng hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, cụm công nghiệp. Bên cạnh tiềm năng lợi thế, cần chỉ rõ được hạn chế, tồn tại để việc hình thành Trung tâm logistisc sẽ khắc phục được.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu lựa chọn các vị trí đầu tư, tiến độ xây dựng phải linh hoạt và việc triển khai phải khả thi. Ngoài các quy định chung của nhà nước, đơn vị tư vấn cần đề xuất thêm các chính sách thuế, phí riêng biệt của Nghệ An để thu hút các nhà đầu tư logistics lớn.

Mức độ số hóa hoạt động logistisc phải phù hợp với quy định của Chính phủ, tránh đưa ra các mục tiêu lạc hậu. Mặt khác, cần quan tâm đến hệ thống cửa khẩu, đánh giá đúng thực tế các cửa khẩu trên địa bàn để có tính kết nối phù hợp và phát huy hiệu quả. Đơn vị tư vấn cần làm rõ căn cứ và cơ sở tính toán diện tích cho từng khu chức năng cụ thể trong Đề án. Phải xác định rõ căn cứ khi lựa chọn các vị trí khu vực ngoài diện tích hiện hữu, đặc biệt là khả năng kết nối với mạng lưới giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý đơn vị tư vấn cần có tính dự báo và ổn định của quy hoạch; quy hoạch khu logistics gắn liền với ga hàng hóa; đồng thời cần rà soát và thống nhất số liệu về chi phí thực hiện Đề án...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn