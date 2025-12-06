Hot girl bóng chuyền Đặng Thu Huyền khoe vẻ đẹp mê hồn

Sau khi giải nghệ vào năm 2022 ở tuổi 20, thay vì biến mất khỏi spotlight, Thu Huyền lựa chọn hướng đi mới. Đặng Thu Huyền đang hoạt động như một KOL, MC và influencer trong lĩnh vực thể thao và làm đẹp.

Cô vẫn duy trì lối sống lành mạnh, tập luyện thường xuyên và truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ. Với sự trở lại đầy bất ngờ qua hình ảnh mới tại sân pickleball, có thể nói rằng: dù là bóng chuyền, thời trang hay mạng xã hội, Đặng Thu Huyền luôn biết cách để mình nổi bật.

Mới đây, cô khiến các fan thẫn thờ khi đi xuất hiện với vẻ đẹp trong trẻo, khiến các fan thẫn thờ. Nhiều anh chàng như cảm giác mình như "lạc lối" khi nhìn thấy nhan sắc của Thu Huyền. Đi kèm theo đó là dòng trạng thái: "Over điệu".

Trước đó, Đặng Thu Huyền chia sẻ loạt ảnh chơi pickleball - một môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn. Trong những khung hình chụp trên sân, Thu Huyền không cần diện trang phục sexy hay quá táo bạo, chỉ với áo crop-top thể thao đơn giản và quần short năng động, cô vẫn toát lên thần thái cuốn hút nhờ vóc dáng chuẩn chỉnh và nụ cười rạng rỡ.

Với chiều cao 1m76 cùng đôi chân dài miên man và vóc dáng săn chắc, người đẹp sinh năm 2002 nhận về “cơn mưa lời khen” từ cộng đồng mạng: “Không cần gợi cảm, vẫn quá thu hút”, “Cô ấy như sinh ra để gắn với thể thao”.

Pickleball - dù còn mới mẻ tại Việt Nam - đang dần được giới trẻ ưa chuộng nhờ tính chất vui nhộn, dễ chơi và tính tương tác cao. Việc Thu Huyền bắt kịp xu hướng, trải nghiệm bộ môn này cho thấy cô luôn giữ tinh thần vận động tích cực và yêu thể thao dù đã rời xa bóng chuyền chuyên nghiệp. Nhiều fan hài hước bình luận: “Giải nghệ rồi mà vẫn khiến người ta lóa mắt trên sân”, hay “Pickleball mà có hoa khôi thế này thì mình phải đăng ký chơi ngay!”.

Không chỉ thể thao, Thu Huyền còn tiếp tục “gây sốt” khi thỉnh thoảng khoe những bộ ảnh bikini đầy cuốn hút, cho thấy một phiên bản trưởng thành, tự tin và gợi cảm hơn.

Tuy nhiên, điều đáng quý ở cô chính là sự tiết chế, vẫn quyến rũ nhưng không phản cảm. Huyền từng chia sẻ: “Tôi muốn mọi người nhìn thấy vẻ đẹp năng động, hiện đại nhưng vẫn kín đáo và đúng chất thể thao”.

Những hình ảnh xinh đẹp của Đặng Thu Huyền

Tác giả: Khương Thượng

Nguồn tin: bongdaplus.vn