Đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh

Dự án kéo dài đường cất hạ cánh - Cảng hàng không quốc tế Vinh là công trình trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực khai thác và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì cuộc làm việc đôn đốc tiến độ thực hiện dự án kéo dài đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh vào ngày 16/4/2026

Dù lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo phải bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/4/2026; thời gian qua, các Sở, ngành, địa phương liên quan đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên nhìn chung tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao vẫn còn chậm và có nguy cơ cao không hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.

Để đảm bảo hoàn thành việc bàn giao mặt bằng theo đúng thời hạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, chủ động rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao để tập trung chỉ đạo, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với UBND các xã, phường: Vinh Hưng, Vinh Phú, Nghi Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành việc lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 30/4/2026; hoàn thành chi trả tiền bồi thường trước ngày 10/5/2026 và bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 15/5/2026. Bên cạnh đó, UBND phường Vinh Hưng, UBND xã Nghi Lộc khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư, tổ chức thi công, sửa chữa, hoàn thiện các khu tái định cư trên địa bàn, bảo đảm đáp ứng yêu cầu bố trí tái định cư phục vụ dự án theo tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt dự án Nắn chỉnh tuyến kênh tiêu Rào Trường trước ngày 30/4/2026; tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công trong tháng 5/2026. Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND xã Nghi Lộc lập phương án, đề xuất chủ trương đầu tư đoạn đường hoàn trả phục vụ di dời Đài K1 trước ngày 25/4/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thống nhất phương án di dời Đài K5, hoàn thành cắm mốc và đo đạc diện tích đất quốc phòng do Sư đoàn Không quân 371 quản lý trước ngày 30/4/2026.

Sở Tài chính đảm bảo bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí cho công tác bồi thường và tái định cư.

UBND tỉnh đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt dự án trước ngày 30/4/2026; tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 5 và tập trung thi công để hoàn thành phần lõi kéo dài 600m đường cất hạ cánh ngay trong tháng 6/2026. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời có văn bản báo cáo UBND tỉnh Nghệ An để xem xét, chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ vào sáng thứ Sáu hàng tuần. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo chi tiết kết quả thực hiện và các khó khăn phát sinh gửi UBND tỉnh vào mỗi sáng thứ Hai.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn