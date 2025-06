Honda Super Cub Hello Kitty đặc biệt 'hàng hiếm' về Việt Nam

Được biết lô xe máy Honda Super Cub Hello Kitty vừa về Việt Nam do một đơn vị chuyên kinh doanh xe tại TP.HCM nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Nhật Bản với hai lựa chọn, gồm: phiên bản Honda Super Cub 50 Hello Kitty và Honda Super Cub 110 Hello Kitty.