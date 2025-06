Honda Civic bẹt nhất thế giới: Tài xế phải nằm, lái xe bằng camera

Your browser does not support the video tag.

Dự án chiếc ô tô thấp nhất thế giới không chỉ thách thức giới hạn sáng tạo, mà còn mang lại một tác phẩm nghệ thuật độc đáo trên phố - Video: Instagram/X

Sự kết hợp giữa sáng tạo và giải trí đôi khi tạo ra những sản phẩm kỳ lạ nhất. Chiếc Honda Civic "vỏ chuối" chính là một sản phẩm như vậy. Chiếc xe gây tò mò bởi thiết kế siêu thấp đến mức gần như không tưởng. Thậm chí có thể xem đây là mẫu ô tô thấp nhất thế giới.

Xuất hiện ở Đài Loan, chiếc xe Banana Peel (tạm dịch: Vỏ chuối) nguyên bản là một chiếc Honda Civic được sản xuất vào thập niên 1990 nhưng đã được chỉnh sửa.

Chiếc xe nằm sát mặt đất đến mức trông như đang chìm xuống vỉa hè - Ảnh: SGT

Chiếc Banana Peel được thiết kế để gần như "tan chảy" vào mặt đường, khiến nhiều người xem trực tuyến bối rối. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là "Lái xe ngồi ở đâu?" và "Bánh xe đâu rồi?". Một số người thậm chí còn đùa cợt rằng chiếc xe như thể được chôn vùi trong bê tông.

Câu trả lời thật bất ngờ: người lái không ngồi, mà nằm bên trong xe và nhìn camera để lái do không có kính chắn gió chuẩn. Banana Peel không có ghế ngồi và chỉ cách mặt đất vài milimet. Điều này có nghĩa là xe chỉ có thể di chuyển trên những bề mặt bằng phẳng, mượt mà.

Mặc dù có vẻ ngoài kỳ lạ, Banana Peel vẫn là một chiếc xe hoạt động đầy đủ chức năng. Hệ thống treo của xe đã được nâng cấp đặc biệt để có thể hạ thấp tối đa so với mặt đất. Bộ bodykit rộng tạo không gian cho hệ thống treo mới và tăng thêm phần cá tính. Màu sơn vàng rực rỡ chính là nguồn cảm hứng cho cái tên Banana Peel, giúp chiếc xe càng nổi bật trong đám đông.

Bánh xe của chiếc xe được giấu kín đến mức gần như không thể nhìn thấy, góp phần tạo nên hiệu ứng "chìm" đặc trưng. Hệ thống treo của xe đã được thay đổi để cho phép chiều cao gầm xe siêu thấp, tạo cho nó một dáng vẻ vừa táo bạo vừa khác thường - Ảnh: SGT

Nhiều người trực tuyến gọi chiếc xe gầm siêu thấp này là một sản phẩm "ngầu nhưng khùng". Trong khi vẫn có những ý kiến thắc mắc "Tại sao lại tạo ra thứ gì đó như thế này?" thì cũng có những bình luận hóm hỉnh như: "Nên đặt tên xe là 'Gờ giảm tốc' mới phải!"

Để ra vào xe, tài xế phải sử dụng "cửa hậu" và "khay trượt" - Ảnh cắt từ video: X

Thực tế, chiếc xe được làm chủ yếu cho các buổi triển lãm ô tô, không phải để sử dụng hằng ngày trên đường phố. Nhưng không thể phủ nhận đây vẫn là một chiếc xe thật, đi được, lái được dù chỉ trong những không gian đặc biệt.

Đáng chú ý, xưởng độ cho biết có thể sẽ có thêm những thay đổi trong tương lai, nhưng việc giữ chiếc xe ở mức thấp như hiện tại luôn là một thách thức. Không rõ chiếc xe sẽ tồn tại bao lâu, nhưng có một điều chắc chắn là Banana Peel đã thu hút sự chú ý khắp thế giới.

Từ những người yêu thích đến những người coi đây chỉ là sản phẩm giải trí, Honda Civic "vỏ chuối" vẫn là cái tên khó quên.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ