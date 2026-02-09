Honda CR-V e:HEV 2026 được công bố giá bán từ 1,17 tỷ đồng

Vào ngày 5/2, Honda Việt Nam (HVN) chính thức công bố giá bán lẻ đề xuất cho dòng xe Honda CR-V e:HEV thế hệ thứ 6 phiên bản nâng cấp - Mẫu crossover hybrid đã chính thức được chuyển từ nhập khẩu Thái Lan sang lắp ráp trong nước tại nhà máy Phú Thọ.

Cụ thể, Honda CR-V e:HEV 2026 được phân phối với 2 phiên bản: e:HEV L (mới) có giá 1,170 tỷ đồng và e:HEV RS có giá 1,250 tỷ đồng. So với bản RS nhập khẩu trước đây (1,259 tỷ đồng), bản RS lắp ráp rẻ hơn 9 triệu đồng nhưng được nâng cấp nhiều trang bị.

Sự xuất hiện của bản e:HEV L với giá 1,17 tỷ đồng được xem sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn với phiên bản hybrid của CR-V, và cũng gây áp lực trực tiếp lên các đối thủ như Hyundai Santa Fe Hybrid hay Kia Sorento Hybrid.

Về ngoại thất, CR-V e:HEV 2026 vẫn giữ phong cách thể thao nhưng tinh chỉnh chi tiết để tăng độ nhận diện, riêng phiên bản RS được bổ sung các chi tiết sơn đen bóng (vòm bánh xe, cản dưới) và logo RS nổi bật. Xe có 5 tùy chọn màu sắc, trong đó màu Đỏ mới có giá cao hơn 8 triệu đồng.

Bên trong khoang lái, thay đổi đáng chú ý nhất là hệ thống chuyển số bằng nút bấm lần đầu tiên xuất hiện trên CR-V. Cùng với đó, bản RS cao cấp sở hữu các tiện nghi vượt trội như màn hình kỹ thuật số 10.2 inch, màn hình HUD...

Về vận hành, hai phiên bản hybrid của Honda CR-V tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp 2 mô-tơ điện, cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn khoảng 30% so với xe xăng truyền thống. Xe sẽ chính thức có mặt tại đại lý từ ngày 11/02/2026.

Tác giả: CTV Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo VOV