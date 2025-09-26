Tài chính 1,2 tỷ đồng, chọn Hyundai Santa Fe hay Honda CR-V?

“Honda CR-V L AWD chạy tốt, nhưng cách âm, nội thất và không gian thì hạn chế hơn Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo”, đây là trải nghiệm của Tuấn Anh, một người Hà Nội quyết định lựa chọn Hyundai Santa Fe sau khi cân đong đo đếm.

Tháng 9, với nhiều ưu từ Hyundai Thành Công, giá quy đổi của Calligraphy 2.5 Turbo tạm thời cạnh tranh với Honda CR-V L AWD trong tầm giá 1.2 tỷ đồng (giá đề xuất của Honda CR-V L AWD là 1.250 tỷ đồng). Điều này khiến khách hàng đắn đo, nên mua Honda CR-V hay Santa Fe thì “hời” hơn, khi Santa Fe được xếp trên Honda CR-V một phân khúc?

Anh Tuấn Anh, đã quyết định chọn Hyundai Santa Fe sau khi cân đong đo đếm.



Nhắm Santa Fe và CR-V, Tuấn Anh đã có dịp trải nghiệm cả hai chiếc xe trong một thời gian từ các chương trình lái thử và mượn xe bạn bè, nhưng sau khi Santa Fe có giá tốt thì anh “chốt Hyundai” thay vì nâng đời sang Honda CR-V mới, lý do anh đưa ra khá hợp lý: “Xét về mặt vận hành, Honda CR-V là một chiếc xe lái hay, nhưng những thứ mà Honda CR-V có thì Santa Fe cũng có, nhưng những thứ mà Santa Fe có thì CR-V hạn chế. Đó là không gian và khả năng cách âm”.

Chia sẻ về trải nghiệm sử dụng, Tuấn Anh cho hay: Hàng 3 trên Honda CR-V khá chật, trong khi cùng là 7 chỗ nhưng Santa Fe ngồi rộng rãi, thoải mái hơn. Đây là lợi thế tuyệt đối của Santa Fe. Xét về mặt kỹ thuật, theo thông số do các hãng cung cấp, Santa Fe có chiều dài cơ sở 2.815mm, Honda CR-V là 2.701mm.

Hyundai Santa Fe thế hệ mới sử dụng động cơ xăng Smartstream G2.5 Calligraphy Turbo êm và mạnh, xe cách âm tốt.



Rộng hơn và êm hơn là những gì Tuấn Anh thích ở chiếc xe mới của mình. Santa Fe thế hệ mới sử dụng động cơ xăng Smartstream G2.5 Calligraphy Turbo êm và mạnh, xe cách âm tốt. Trong khi đó, Honda CR-V động cơ dung tích nhỏ hơn 1.5 DOHC VTEC TURBO hạn chế hơn về sức mạnh so với Santa Fe. Hơn nữa, chiếc xe của Hàn Quốc trang bị cấu hình dẫn động HTRAC (4 bánh toàn thời gian) thay vì dẫn động cầu trước (FWD) như Honda CR-V, giúp Santa Fe có khả năng vận hành mạnh mẽ, bám đường tốt hơn.

Đối với không gian giải trí, anh Tuấn Anh không đòi hỏi nhiều và cho rằng 2 chiếc xe đều đáp ứng tốt nhu cầu với hệ thống kết nối âm nhạc, dẫn đường Apple CarPlay, Android Auto không dây. Đối với Tuấn Anh, chu kỳ sử dụng xe của anh kéo dài khoảng 8 - 10 năm trung thành cho đến khi mua một chiếc xe mới.

Với mức giá khoảng 1.2 tỷ hiện tại cho Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo là khá hời.



“Nếu nhà bạn có nhiều người, hoặc cần không gian hiện đại, thoải mái, cách âm tốt, mạnh thì nên lấy Santa Fe, đây là dòng xe đã được khẳng định về chất lượng tại thị trường Việt Nam, thậm chí còn bền bỉ hơn nhiều chiếc xe Nhật. Tôi đang rất yêu thích chiếc xe này và cho rằng, với mức chi trả xoay quanh 1.2 tỷ hiện tại cho Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo là khá hời”, Tuấn Anh khẳng định.

