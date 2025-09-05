Cầm hơn 1,2 tỷ đồng, bạn có thể mua chiếc Range Rover này thay vì Honda CR-V hybrid để hiểu xe sang Anh quốc là như thế nào

Một chiếc Land Rover Range Rover Sport HSE đời 2014 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Odo không được tiết lộ nhưng mức giá bán lại là 1,25 tỷ đồng. Đúng như tên gọi, xe thuộc phiên bản HSE và biến thể Sport của dòng Range Rover.

Với mức giá bán lại nêu trên, người tiêu dùng có thể mua mới một chiếc Honda CR-V e:HEV RS (hybrid) có giá niêm yết khoảng 1,259 tỷ đồng. Có giá ngang ngửa với mẫu xe Nhật, nhưng Range Rover Sport HSE vượt trội hơn về thương hiệu, trang bị tiện nghi và có thể chinh phục được địa hình off-road nhờ hệ thống Terrain Response. Tuy nhiên, do đã 10 năm tuổi, người dùng phải chấp nhận chuyện xe bắt đầu xuống cấp, các chi tiết lão hóa khiến chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cũng tỷ lệ thuận.

Chưa kể, Honda CR-V e:HEV RS là một mẫu xe đời mới, sử dụng công nghệ hybrid nên khả năng tiết kiệm nhiên liệu chắc chắn sẽ vượt trội hơn mẫu SUV Anh Quốc đã qua sử dụng.

Màu sơn ngoại thất qua ảnh chụp vẫn cho thấy độ bóng bẩy, chưa xuống cấp. Chóa đèn pha còn sáng và trong, không ố mờ hay ngả vàng. Phiên bản Range Rover HSE Sport được trang bị đèn xenon phía trước kết hợp đèn LED ban ngày. Đặc điểm nhận dạng của dòng Sport chính là mang cá nhỏ bên thân xe. Một số chi tiết được sơn đen bóng tạo sự tương phản gồm nóc xe, bộ vành, tay nắm cửa và lưới tản nhiệt.

Nội thất bọc da hai tông màu kem chủ đạo. Dù là tông màu sáng vốn để lộ khuyết điểm nhưng ảnh chụp cho thấy màu da vẫn khá ổn, không bị ố bẩn sau 11 năm xuất xưởng. Có chăng da ghế đã bị nhăn, mất độ căng là điều dễ hiểu. Tương tự với vô lăng vốn là nơi lái xe cầm nắm nhiều cũng không tránh khỏi tình trạng bị nhẵn bóng.



Một số trang bị nội thất gồm hàng ghế trước chỉnh điện đa hướng kết hợp tính năng sưởi, màn hình trung tâm 8 inch có thể hiển thị 2 nội dung riêng biệt và thay đổi theo góc nhìn của ghế lái hoặc ghế phụ, phanh tay điện tử, cần số điện tử, dàn loa Meridian, màn hình giải trí cho hàng sau,... Đồng hồ tốc độ vẫn là dạng cơ kết hợp màn LCD.

Động cơ của xe là loại 3.0L siêu nạp cho ra công suất 340 mã lực và 450 Nm mô-men xoắn. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Vì thuộc thương hiệu Land Rover nên mẫu xe này được thừa hưởng khả năng off-road ấn tượng với hệ thống Terrain Response, có thể điều chỉnh chế độ lái qua núm xoay đặt cạnh cần số của xe. Mẫu xe này còn có thể đi được những đoạn đường ngập nước có độ sâu lên tới 850 mm, phù hợp trong những điều kiện mùa mưa hay bão lũ tại Việt Nam.

Tác giả: Hoàng Dũng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn