Cận cảnh Honda CR-V bản kỷ niệm 30 năm, chỉ từ 510 triệu đồng

Honda vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm ra mắt toàn cầu của mẫu SUV CR-V tại Trung Quốc. Phiên bản này được phân phối với cả động cơ xăng và hybrid, nổi bật với mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều so với thị trường Mỹ nhưng lại sở hữu loạt trang bị cao cấp.
Bên ngoài, phiên bản kỷ niệm 30 năm gần như giống hệt Honda CR-V tiêu chuẩn. Xe cũng sở hữu đèn pha LED, lưới tản nhiệt đóng/mở chủ động và ốp thân xe cùng màu ở bản hybrid. Tùy phiên bản, xe sẽ dùng mâm hợp kim 17 inch, 18 inch hoặc 19 inch.
Bên trong mới là nơi tạo nên sự khác biệt cho Honda CR-V Global 30th Anniversary Edition. Tại đây, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch và cửa sổ trời toàn cảnh. Trong khi đó, Honda CR-V tại thị trường Mỹ chỉ có màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch ở các bản thấp hơn.
Ngoài ra, xe tại Trung Quốc còn có ghế trước thông gió và sưởi, ghế sau sưởi, vô-lăng sưởi cùng tùy chọn 5 hoặc 7 chỗ ngồi trên Honda CR-V bản kỷ niệm 30 năm.
Bản cao cấp nhất được bổ sung cốp điện, sạc không dây 50W, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, màn hình HUD và gói an toàn Honda Sensing 360+.
Khách hàng Trung Quốc có thể chọn cấu hình nội thất 5 chỗ và 7 chỗ. Phiên bản cao cấp nhất sẽ được trang bị cốp đóng/mở chỉnh điện, sạc không dây 50 W, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, màn hình hiển thị thông tin kính lái (HUD) và gói an toàn chủ động Honda Sensing 360+.
Dưới nắp ca-pô của Honda CR-V Global 30th Anniversary Edition không có gì bất ngờ. Xe cũng có 2 tùy chọn động cơ như CR-V tiêu chuẩn. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L quen thuộc, cho công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm. Động cơ đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD.
Tùy chọn còn lại là hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 181 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Hệ thống hybrid tự sạc này cũng kết hợp với hệ dẫn động FWD và AWD.
Điểm gây bất ngờ lớn nhất nằm ở giá bán. Tại thị trường Trung Quốc, Honda CR-V bản kỷ niệm 30 năm có giá dao động từ 145.900 - 209.900 Nhân dân tệ (khoảng 510 - 734 triệu đồng). Trong khi đó, Honda CR-V tại Việt Nam hiện có giá dao động từ 1,029 - 1,259 tỷ đồng.
