Cận cảnh Honda CR-V bản kỷ niệm 30 năm, chỉ từ 510 triệu đồng

Bên trong mới là nơi tạo nên sự khác biệt cho Honda CR-V Global 30th Anniversary Edition. Tại đây, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch và cửa sổ trời toàn cảnh. Trong khi đó, Honda CR-V tại thị trường Mỹ chỉ có màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch ở các bản thấp hơn.