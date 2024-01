Hơn 90.000 lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024

Theo báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 30/12/2023 - 1/1/2024), thời tiết khá ấm áp, thuận lợi cho việc tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và tham quan, du lịch. Vì vậy, trong những ngày nghỉ Tết, Nghệ An đã đón và phục vụ hơn 90.000 lượt khách, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch đạt trên 200 tỷ đồng.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã đón gần 8.400 lượt khách tới thăm. ảnh Vũ Thắng

Trong đó, một số điểm du lịch có lượng khách tương đối lớn, nổi bật là huyện Nam Đàn với khoảng 14.500 lượt, riêng Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên gần 8.400 lượt khách; tiếp đến là thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa.

Nhiều du khách là học sinh rất hào hứng với những kỷ vật gắn liền với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. ảnh Vũ Thắng

Trong năm 2024, ngành Du lịch Nghệ An xác định tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng, lợi thế về du lịch; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm gắn với nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, đa dạng hóa dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch hấp dẫn để thu hút tăng lượng khách và mức chi tiêu của khách du lịch.

Phấn đấu năm 2024, tổng lượt khách du lịch có lưu trú đạt 5,5 triệu (bằng 104% so với năm 2023), trong đó có 120.000 lượt khách quốc tế (bằng 155% so với năm 2023), doanh thu dịch vụ du lịch đạt 9.000 tỷ đồng (bằng 115% so với năm 2023).

