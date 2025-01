Hơn 8.500 giáo viên ở Thanh Hóa chưa được trả tiền dạy thêm giờ

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, hiện nay tại các trường mầm non, phổ thông công lập của tỉnh này có 8.577 giáo viên dạy thêm giờ trong năm học 2023-2024 nhưng chưa được chi trả tiền làm thêm giờ. Nguyên nhân là do thiếu nguồn kinh phí để chi trả. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho hay, thực hiện thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT có nhiều thuận lợi, quy định cụ thể về cách tính và chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên. Việc chi trả tiền dạy thêm giờ đã khuyến khích, động viên giáo viên cố gắng, nỗ lực trong công tác, tạo điều kiện để nâng cao thu nhập, đời sống cho nhà giáo. Tuy nhiên, khi triển khai thông tư này còn gặp khó khăn như: số giờ dạy thêm được tính trả tiền dạy thêm không vượt 200 giờ/năm. Trong khi thực tế có nhiều nhà giáo đang phải thực hiện số giờ dạy thêm vượt quá 200 giờ/năm, do thiếu giáo viên. 8.577 giáo viên ở Thanh Hóa đang chờ cơ quan chức năng giải quyết, cấp kinh phí trả tiền dạy thêm giờ để giáo viên yên tâm công tác.