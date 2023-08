Hơn 66.000 ca mắc sốt xuất huyết, 14 ca tử vong

Theo Bộ Y tế, kết quả giám sát dịch bệnh truyền nhiễm và báo cáo của các địa phương cho thấy, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng cao tại một số tỉnh, thành phố.

Từ đầu năm đến cuối tháng 8, cả nước ghi nhận 66.386 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 14 bệnh nhân tử vong. Các ca bệnh tập trung ở Hà Nội, một số tỉnh miền Trung và TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương…

Theo nhận định của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tỉ lệ tử vong do sốt xuất huyết của cả nước trong 8 tháng năm 2023 là 0,02% (thấp hơn tỉ lệ tử vong do sốt xuất huyết giai đoạn 2016-2020 là 0,03%), thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực và nằm trong chỉ tiêu về giảm tử vong do Thủ tướng Chính phủ giao tại Chương trình mục tiêu y tế-dân số giai đoạn 2016 - 2020 (≤0,09%).

Người dân được hướng dẫn cách diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết.

Tất cả các trường hợp tử vong ghi nhận tại khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên, chưa có trường hợp tử vong ghi nhận tại miền Bắc. Số mắc sốt xuất huyết ghi nhận tăng cao bắt đầu từ tuần 26 (tháng 6) và tăng cao nhất trong 3 tuần gần đây. Số mắc sốt xuất huyết trong 8 tháng năm 2023 giảm tại 3 khu vực (miền Nam giảm 71%, miền Trung giảm 44,3%, Tây Nguyên giảm 34%), riêng miền Bắc tăng 125,2%, đặc biệt tại Hà Nội tăng 5,3 lần.

Cũng theo Bộ Y tế, nguyên nhân gia tăng bệnh sốt xuất huyết hiện nay là do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, đặc biệt miền Bắc đang trong điều kiện thời tiết mùa hè nóng ẩm, nắng mưa đan xen.

Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh, giao lưu đi lại giữa các vùng miền cũng làm gia tăng nguy cơ lan rộng và khó quản lý, kiểm soát nguồn truyền bệnh.

Môi trường tại các công trình xây dựng, nhà máy, xí nghiệp, nhà trọ, lán trại không được quan tâm xử lý, dẫn đến phát sinh các ổ bọ gậy của muỗi truyền bệnh.

Sự chủ động, phối hợp của người dân và ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại một số địa phương chưa cao.

Ngoài ra, theo WHO, trong năm 2023 và 2024, hiện tượng biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino có thể thúc đẩy muỗi sinh sản, làm gia tăng sự lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do muỗi truyền.

Dự báo thời gian tới, do đang vào cao điểm mùa mưa, nên số mắc tiếp tục có diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là các hoạt động diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy tại các địa phương.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài, ngày 29/8, Bộ Y tế đã gửi Công văn số 5480/BYT-DP đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

Trong đó, các cơ sở y tế dự phòng phải đảm bảo đủ nhu cầu về hóa chất, sinh phẩm, vật tư, thiết bị cho công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là hóa chất phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và máy phun hóa chất để thực hiện công tác xử lý ổ dịch trên địa bàn triệt để, hiệu quả.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập đảm bảo sẵn sàng thiết bị, thuốc, đặc biệt là dịch truyền cao phân tử phục vụ công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân sốt xuất huyết nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các trường hợp tử vong.

Tác giả: Nam Anh

Nguồn tin: giadinhonline.vn