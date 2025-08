Hơn 6.300 người phía Tây Nghệ An vẫn bị cô lập sau 10 ngày mưa lũ

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, hiện địa phương này vẫn còn 4 xã gồm Na Loi, Tương Dương, Hữu Khuông và Nhôn Mai bị cô lập một phần, ảnh hưởng đến 17 thôn bản với hơn 6.374 người dân. Mặc dù số hộ bị ảnh hưởng đã giảm, nhưng nhiều tuyến đường vẫn bị vùi lấp bởi đất đá và các cầu tạm bị cuốn trôi. Hàng trăm hộ dân phải tạm thời sơ tán do nhà cửa bị sập hoặc không còn an toàn.

Để tiếp cận bản Chắn, xã Tương Dương, cách duy nhất là phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Bá Thăng



Mưa lũ cũng đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng, bao gồm 4 người chết, 4 người bị thương và thiệt hại kinh tế ước tính 3.623 tỉ đồng.

Để ứng phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả, lực lượng quân đội đã huy động hơn 36.700 lượt cán bộ, chiến sĩ và phương tiện. Bộ Quốc phòng cũng đã điều động 2 trực thăng để tiếp tế 28 tấn hàng hóa thiết yếu cho 7 xã vùng cao. Công an tỉnh Nghệ An tăng cường hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, sơ tán khẩn cấp hơn 3.400 hộ dân và huy động gần 10.000 lượt người để cắm biển cảnh báo. Tỉnh đoàn Nghệ An thành lập 130 đội với gần 2.000 đoàn viên, hỗ trợ dọn dẹp và tiếp tế người dân.

Có những làng bản vùng lũ, lực lượng quân đội phải làm cầu tạm để cứu trợ khẩn cấp. Ảnh: Hải Thượng



Đến trưa 1/8, các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã ủng hộ hơn 70 tỉ đồng cùng hàng trăm tấn hàng cứu trợ. Sở Xây dựng đang chỉ đạo mở đường tạm để sớm khôi phục giao thông. Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi, số xã bị cô lập sẽ giảm dần, nhưng công tác khắc phục hậu quả vẫn còn kéo dài.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV