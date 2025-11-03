Hơn 5.300 hộ dân Hà Tĩnh vẫn bị ngập lụt sau đợt mưa lịch sử

Phần lớn các hộ dân bị ngập lụt, nước lũ chia cắt thuộc các xã, phường như Cẩm Duệ (2.434 hộ), Cẩm Bình (2.184 hộ) và phường Hà Huy Tập (520 hộ). Nhiều khu dân cư, nhất là tại xã Cẩm Duệ, vẫn đang chìm sâu trong nước lũ.

Nhiều vùng ở Hà Tĩnh vẫn bị ngập sâu mặc dù mưa đã ngớt. (ảnh Bá Thăng)

Nguyên nhân chính là đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 29/10 đến chiều tối 2/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao, khiến khu vực đồng bằng ven biển phía Nam có lượng mưa phổ biến từ 600mm đến 1.120mm.

Do lượng nước đổ về hồ chứa tăng nhanh, các hồ chứa vẫn đang phải vận hành xả tràn. Cụ thể, vào chiều tối 2/11, hồ Kẻ Gỗ xả tràn với lưu lượng 300m3/s (giảm 200m3/s so với sáng), hồ Sông Rác xả tràn 250m3/s, và Nhà máy Thủy điện Hố Hô điều tiết qua tràn 100m3/s. Lưu lượng xả tràn của các hồ khác như Kim Sơn (25m3/s), Đá Hàn (44m3/s), Thượng Sông Trí (58m3/s) cũng được duy trì để điều tiết nước.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh động viên bà con vùng lũ xã Cẩm Duệ vượt qua khó khăn. (ảnh VĐ)

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã khẩn trương sơ tán người dân ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Tổng cộng đã có hàng nghìn người được sơ tán, trong đó tập trung nhiều nhất tại xã Cẩm Duệ (795 hộ/1.395 người) và xã Cẩm Bình (560 hộ/1.880 người). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời bố trí 11 xuồng và 7 xe ô tô để hỗ trợ ứng phó, cứu hộ, cứu nạn tại xã Cẩm Duệ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV