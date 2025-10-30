Hà Tĩnh sơ tán hàng trăm người dân ở khu vực có nguy cơ ngập lụt

Nước lũ dâng cao tại một khu vực thấp trũng tại phường Vũng Áng - Ảnh: H.A.

Ngày 30-10, ông Nguyễn Văn Giáp - Phó chủ tịch UBND phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) - cho biết do mưa kéo dài, một số khu vực có nguy cơ bị ngập lụt cục bộ nên lực lượng chức năng địa phương đang tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực thấp trũng đến nơi an toàn.

Thống kê sơ bộ có khoảng 300 người dân tại các tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường, Tây Yên phải sơ tán đến các nhà dân có địa hình cao hơn để tránh nguy cơ ngập lụt.

Cũng theo ông Giáp, do mưa lớn kéo dài từ chiều hôm qua đến cả ngày hôm nay nên nhiều tuyến đường ở địa phương bị ngập cục bộ, có tuyến đường nước ngập sâu khoảng 1m.

Các em nhỏ ở Trường mầm non Kỳ Thịnh được lực lượng chức năng đưa về nhà bằng thuyền thúng - Ảnh: H.A.

Cũng trong trưa nay, nước đã tràn vào sân của Trường mầm non Kỳ Thịnh và Trường tiểu học Kỳ Thịnh (cùng ở điểm trường Tây Yên) nên nhà trường đã cho học sinh tạm thời nghỉ học để đảm bảo an toàn.

"Hiện nay chính quyền địa phương đang tập trung lực lượng tổ chức đến các khu vực thấp trũng để kêu gọi người dân kê cao tài sản, đồ đạc trong nhà, tránh trường hợp mưa lớn tiếp tục kéo dài khiến nước tràn vào nhà dân" - ông Giáp cho biết thêm.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ