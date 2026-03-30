Hơn 5.300 chỉ tiêu thăng hạng viên chức giáo dục ở Hà Tĩnh

Việc UBND Hà Tĩnh tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đáp ứng mong mỏi của đội ngũ nhà giáo.

UBND Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định 696 /QĐ-UBND phê duyệt 5.342 chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn.

Trong đó, có 1.069 trường hợp thăng từ hạng II lên hạng I; 3.472 từ hạng III lên hạng II; 679 từ hạng IV lên hạng III và 122 từ hạng V lên hạng IV.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh chủ trì tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng quy định, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả.

Thực tế, những năm qua, Hà Tĩnh đã nhiều lần triển khai thăng, chuyển hạng nhằm tháo gỡ vướng mắc về tiêu chuẩn chức danh. Năm 2021, tỉnh tổ chức thi thăng hạng giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II với 321 giáo viên dự thi, 100% đạt yêu cầu. Cùng năm, 2.231 giáo viên mầm non được bổ nhiệm từ hạng IV lên hạng III; 1.207 giáo viên tiểu học chuyển từ hạng IV lên hạng III.

Đến tháng 6/2023, sau khi thực hiện Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, cơ quan chức năng hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương theo hạng mới, qua đó 3.129 giáo viên tiểu học và 3.661 giáo viên THCS hạng II được chuyển từ hệ số lương A1 sang A2.1, tương đương ngạch chuyên viên chính, góp phần tạo động lực cho đội ngũ.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, tiến trình này chững lại do vướng quy định mới. Khi địa phương đang xây dựng đề án thì Nghị định 85/2023/NĐ-CP được ban hành, yêu cầu các đề án phê duyệt sau ngày 7/12/2023 phải chờ bộ quản lý chức danh nghề nghiệp ban hành tiêu chuẩn mới. Phải đến cuối tháng 10/2024, khi Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT ra đời, việc thăng hạng mới có cơ sở tiếp tục triển khai, song vẫn bị gián đoạn do chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong bối cảnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã xây dựng dự thảo đề án thăng hạng giáo viên THPT năm 2025 với 1.202 chỉ tiêu từ hạng III lên hạng II và 293 chỉ tiêu từ hạng II lên hạng I, song chưa thể tổ chức thực hiện.

Trước yêu cầu thực tiễn và kỳ vọng của đội ngũ nhà giáo, tháng 12/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 3049/QĐ-UBND, ủy quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức các trường mầm non, phổ thông công lập.

Việc phê duyệt hơn 5.300 chỉ tiêu lần này được xem là động thái mạnh mẽ nhằm khơi thông quá trình thăng hạng đang bị “tắc nghẽn”, đồng thời góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn.

Tác giả: Phượng Vũ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn