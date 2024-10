Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ Công an biểu diễn võ thuật trước Quảng trường Ngọ Môn

Tham gia Đại hội Khỏe và Hội thi có hơn 4.000 vận động viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an thuộc Công an các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các Trường Cảnh sát Nhân dân và An ninh Nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Lực lượng công an diễu hành qua lễ đài

Đặc biệt, năm nay có thêm nhiều nội dung với 3 môn thi đấu thuộc Đại hội khỏe gồm: chạy ứng dụng, chiến sĩ Công an khỏe và bóng đá nam 7 người, 9 nội dung thi bắn súng và 9 nội dung thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an Nhân dân.

Biễu diễn võ thuật, khí công

Trong đó, có nhiều nội dung mới, độ khó cao, lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu. Ấn tượng nhất là phần biểu diễn đầy đặc sắc, kịch tính của cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh như: quân nhạc, kỵ binh, biểu diễn xe mô tô đặc chủng, biễu diễn khí công; thực binh xử lý các tình huống nghiệp vụ an ninh trật tự, khủng bố…

Đoàn kỵ binh diễu hành qua khán đài

Biểu diễn mô tô đặc chủng

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội khỏe và Hội thi, Bộ Công an nhấn mạnh, việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thể dục thể thao và điều lệnh quân sự võ thuật trong Công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

“Đại hội khỏe và hội thi lần này không chỉ đánh giá kết quả chất lượng phong trào thể dục, thể thao, kết quả công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự võ thuật trong công an các đơn vị, địa phương mà còn nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào Vì an ninh Tổ quốc. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 20 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

