Cận cảnh màn biểu diễn võ thuật “mãn nhãn” của Công an Nghệ An

Trong tỉnh

Sáng 1-7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh (Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An thành lập 3.979 tổ bảo vệ ANTT tại tất cả các khối, xóm, thôn, bản.