Hơn 1.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong đợt cao điểm xử lý

Bắt đầu từ 12 giờ trưa 18/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An Nghệ An đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn tỉnh. (Ảnh: CTV)

Trong số các trường hợp vi phạm nói trên, có 36 ô-tô, 1.688 mô-tô và 37 phương tiện khác.

Tổng số tiền xử phạt, thu nộp ngân sách hơn 6,6 tỷ đồng; đồng thời tước giấy phép lái xe 124 trường hợp.

Theo Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, đây là kết quả bước đầu của sự phối hợp giữa Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở trong tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm; đặc biệt tập trung quanh khu vực quán bar, nhà hàng, quán ăn… cũng như trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã và những đoạn thường xảy ra tai nạn giao thông.

Đối tượng xử lý chủ yếu là người điều khiển ô-tô, mô-tô, xe gắn máy vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Ngoài ra, các hành vi vi phạm khác cũng được kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định. Thời gian tuần tra được bố trí theo hai khung giờ trọng điểm: Buổi trưa từ 12 giờ-14 giờ 30 phút và buổi tối từ 19 giờ đến 22 giờ là những thời điểm thường xảy ra tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, từ ngày 18/10/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân triển khai kiểm tra nồng độ cồn.

Điểm nhấn của đợt cao điểm lần này là được tổ chức đồng loạt, cùng thời điểm trên phạm vi cả nước, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm và thiết lập thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe”, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: Báo Nhân dân