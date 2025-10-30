Thời gian:
Gần 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong một đêm

Tối 29/10, theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), lực lượng CSGT tại 34 địa phương trên cả nước đã đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông trong khung giờ từ 19h30 đến 23h00.

Theo thống kê của Cục CSGT, lực lượng chức năng đã kiểm soát tổng cộng 47.832 lượt lái xe, gồm 1.476 xe khách, 2.953 xe tải, 9.707 xe con, 32.630 xe mô tô, 1 xe ô tô chuyên dùng và 1.065 xe thô sơ.

Gần 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong một tối kiểm tra

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện và lập biên bản xử lý 1.964 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 9 lái xe tải, 31 lái xe con, 1.878 người điều khiển mô tô và 46 trường hợp đi xe thô sơ hoặc phương tiện khác.

Phân tích theo độ tuổi cho thấy:

Dưới 18 tuổi có 34 trường hợp (chiếm 1,73%)

Từ 18 – 35 tuổi: 561 trường hợp (chiếm 28,56%)

Từ 36 – 55 tuổi: 1.155 trường hợp (chiếm 58,80%)

Trên 55 tuổi: 214 trường hợp (chiếm 10,89%)

Đáng chú ý, trong số người vi phạm có 6 phụ nữ (1 người điều khiển ô tô và 5 người đi mô tô).

Theo Cục CSGT, hoạt động kiểm tra nồng độ cồn sẽ được duy trì thường xuyên nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia, đặc biệt trong thời điểm cuối năm khi nhu cầu đi lại, liên hoan, tiệc tùng gia tăng.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV

