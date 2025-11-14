Người lái tàu thuyền có nồng độ cồn bị phạt tới 35 triệu đồng

Nghị định số 139/2021/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2021) quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Nghị định này áp dụng đối với các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác, vận tải, bảo vệ công trình đường thủy nội địa, phương tiện, thuyền viên, quy tắc giao thông, và các hoạt động khác liên quan. Để đảm bảo trật tự và an toàn, các hình thức xử phạt được quy định rất nghiêm khắc, bao gồm các hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung, và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng sẽ xử phạt nghiêm các vi phạm trong hoạt động đường thuỷ.



Theo Cục hàng hải và đường thuỷ, Nghị định số 139/2021/NĐ-CP đã quy định rõ việc khai thác, sử dụng tàu thuyền quá niên hạn sử dụng theo quy định bị phạt tiền từ 65-75 triệu đồng. Nghị định số 139/2021/NĐ-CP áp dụng mức phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi: Không có biển hiệu theo quy định, áp dụng đối với phương tiện chở khách du lịch; không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định; sử dụng giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị tẩy, xóa, sửa chữa hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo định; không đăng ký lại phương tiện theo quy định hoặc không khai báo để xóa tên phương tiện hoặc khai báo không đúng sự thật để đăng ký phương tiện theo quy định.

Phạt tiền tới 1 triệu đồng đối với hành vi không trang bị hoặc trang bị không đủ áo phao hoặc dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân theo quy định, mức phạt tính trên mỗi áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân. Đối với hành vi: Không có phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định; không có đủ điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy hoặc không có phương án chữa cháy theo quy định bị phạt từ 5-7 triệu đồng.

Các quy định xử phạt nghiêm khắc nhất thường tập trung vào những hành vi trực tiếp gây nguy hiểm đến an toàn giao thông, an toàn công trình, hoặc tình trạng vận tải. Theo đó, những hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng có thể bị phạt tiền ở mức cao, kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả như tự ý dịch chuyển, làm mất tác dụng của phao báo hiệu đường thủy nội địa, mốc thủy chí, mốc đo đạc hoặc mốc giới hạn phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Tự ý tháo dỡ kết cấu kiện hoặc xây dựng công trình (nhà, lán) trong phạm vi bảo vệ luồng đường thủy nội địa: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Vi phạm quy định về bảo vệ công trình (cầu, bến phà, phao điện, tuyến cáp) vượt quá luồng trên đường thủy nội địa, làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Nghị định quy định rõ mức phạt đối với các vi phạm về trách nhiệm của chủ phương tiện, người thuê phương tiện.

Theo đó, chủ phương tiện nhận, sử dụng phương tiện không đảm bảo điều kiện hoạt động hoặc không đủ định biên theo quy định; nhận, sử dụng thuyền viên làm việc trên phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy định bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Mức phạt từ 20-35 triệu đồng áp dụng đối với hành vi vi phạm: Cho thuê phương tiện không đủ điều kiện hoạt động theo quy định; cho người khác thuê lại phương tiện, thuyền viên trên phương tiện thuê (trừ trường hợp được chủ phương tiện đồng ý bằng văn bản); sử dụng phương tiện thuê làm tài sản thế chấp. Nghị định quy định thuyền viên, người lái phương tiện đang trong ca trực mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn bị phạt tới 35 triệu đồng.

